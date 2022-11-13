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В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста - РИА Новости, 13.11.2022
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В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста
В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста - РИА Новости, 13.11.2022
В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста
Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение премии European Diversity Awards наградить футболиста лондонского клуба "Арсенал" и сборной Украины РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T17:06
2022-11-13T17:32
в мире
украина
россия
великобритания
александр зинченко
арсенал (лондон)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение премии European Diversity Awards наградить футболиста лондонского клуба "Арсенал" и сборной Украины Александра Зинченко за антироссийскую риторику.Зинченко стал победителем в номинации "Чемпион года в области медиаразнообразия", уточняется на сайте премии. Приза он удостоен за многочисленные антироссийские высказывания.Награда Зинченко не получила ожидаемого отклика. Читатели газеты обвинили футболиста в двуличии."Не понимаю, как игра в футбол делает человека героем. Он же не сражается за свою страну", — написал пользователь."А почему он не был против притеснения восточных украинцев?" — спросил юзер."Спорт — вне политики. Зарубите себе это на носу, Зеленский и Байден", — посоветовал один из читателей."А как его посты в соцсетях связаны с разнообразием? Раздают награды кому и как захотят", — разозлился британец.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221113/nato-1831175602.html
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60
в мире, украина, россия, великобритания, александр зинченко, арсенал (лондон)
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Александр Зинченко, Арсенал (Лондон)
17:06 13.11.2022 (обновлено: 17:32 13.11.2022)
 
В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста

Читатели Daily Mail осудили награждение украинского футболиста Зинченко за критику России

© Соцсети футболистаАлександр Зинченко
Александр Зинченко
© Соцсети футболиста
Александр Зинченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение премии European Diversity Awards наградить футболиста лондонского клуба "Арсенал" и сборной Украины Александра Зинченко за антироссийскую риторику.
Зинченко стал победителем в номинации "Чемпион года в области медиаразнообразия", уточняется на сайте премии. Приза он удостоен за многочисленные антироссийские высказывания.
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Награда Зинченко не получила ожидаемого отклика. Читатели газеты обвинили футболиста в двуличии.
"Не понимаю, как игра в футбол делает человека героем. Он же не сражается за свою страну", — написал пользователь.
"Переживает о конфликте в родной стране, но живет и зарабатывает в Британии", — добавили в комментариях.
"А почему он не был против притеснения восточных украинцев?" — спросил юзер.
"Спорт — вне политики. Зарубите себе это на носу, Зеленский и Байден", — посоветовал один из читателей.
"А как его посты в соцсетях связаны с разнообразием? Раздают награды кому и как захотят", — разозлился британец.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреУкраинаРоссияВеликобританияАлександр ЗинченкоАрсенал (Лондон)
 
 
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