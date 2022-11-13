https://ria.ru/20221113/futbolist-1831187302.html

В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста

В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста - РИА Новости, 13.11.2022

В Британии назвали позором русофобское достижение украинского футболиста

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение премии European Diversity Awards наградить футболиста лондонского клуба "Арсенал" и сборной Украины РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T17:06

2022-11-13T17:06

2022-11-13T17:32

в мире

украина

россия

великобритания

александр зинченко

арсенал (лондон)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали решение премии European Diversity Awards наградить футболиста лондонского клуба "Арсенал" и сборной Украины Александра Зинченко за антироссийскую риторику.Зинченко стал победителем в номинации "Чемпион года в области медиаразнообразия", уточняется на сайте премии. Приза он удостоен за многочисленные антироссийские высказывания.Награда Зинченко не получила ожидаемого отклика. Читатели газеты обвинили футболиста в двуличии."Не понимаю, как игра в футбол делает человека героем. Он же не сражается за свою страну", — написал пользователь."А почему он не был против притеснения восточных украинцев?" — спросил юзер."Спорт — вне политики. Зарубите себе это на носу, Зеленский и Байден", — посоветовал один из читателей."А как его посты в соцсетях связаны с разнообразием? Раздают награды кому и как захотят", — разозлился британец.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221113/nato-1831175602.html

https://ria.ru/20221109/gay-1830257263.html

украина

россия

великобритания

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, великобритания, александр зинченко, арсенал (лондон)