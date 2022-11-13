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В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг - РИА Новости, 13.11.2022
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В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг
В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг - РИА Новости, 13.11.2022
В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг
Обновленный российский флаг подняли на площади Победы в Мелитополе после профилактических работ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:40
2022-11-13T20:40
мелитополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обновленный российский флаг подняли на площади Победы в Мелитополе после профилактических работ, передает корреспондент РИА Новости.Главный государственный символ России был снят рано утром в воскресенье для проведения планового профилактического ремонта флагштока: заменены крепления, трос и запорные механизмы. Обновлен и сам флаг - в администрации Запорожской области приняли решение, что российский триколор должен быть создан жителями региона.Как передает корреспондент РИА Новости, на ленте рядом с флагом нанесена надпись "Вместе навсегда". В поднятии флага на высоту свыше 40 метров участвовали представители администрации региона, МЧС, общественных движений "Юг молодой" и "Мы вместе".
https://ria.ru/20221106/melitopol-1829418346.html
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мелитополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мелитополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
20:40 13.11.2022
 
В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг

В Мелитополе на площади Победы на высоту свыше 40 метров подняли обновленный флаг России

© Фото : Администрация Мелитополя Обновленный российский флаг на площади Победы в Мелитополе
 Обновленный российский флаг на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Фото : Администрация Мелитополя
Обновленный российский флаг на площади Победы в Мелитополе
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обновленный российский флаг подняли на площади Победы в Мелитополе после профилактических работ, передает корреспондент РИА Новости.
Главный государственный символ России был снят рано утром в воскресенье для проведения планового профилактического ремонта флагштока: заменены крепления, трос и запорные механизмы. Обновлен и сам флаг - в администрации Запорожской области приняли решение, что российский триколор должен быть создан жителями региона.
Как передает корреспондент РИА Новости, на ленте рядом с флагом нанесена надпись "Вместе навсегда". В поднятии флага на высоту свыше 40 метров участвовали представители администрации региона, МЧС, общественных движений "Юг молодой" и "Мы вместе".
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МелитопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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