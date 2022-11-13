https://ria.ru/20221113/flag-1831222145.html

В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг

В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг - РИА Новости, 13.11.2022

В Мелитополе на площади Победы подняли обновленный российский флаг

Обновленный российский флаг подняли на площади Победы в Мелитополе после профилактических работ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T20:40

2022-11-13T20:40

2022-11-13T20:40

мелитополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Обновленный российский флаг подняли на площади Победы в Мелитополе после профилактических работ, передает корреспондент РИА Новости.Главный государственный символ России был снят рано утром в воскресенье для проведения планового профилактического ремонта флагштока: заменены крепления, трос и запорные механизмы. Обновлен и сам флаг - в администрации Запорожской области приняли решение, что российский триколор должен быть создан жителями региона.Как передает корреспондент РИА Новости, на ленте рядом с флагом нанесена надпись "Вместе навсегда". В поднятии флага на высоту свыше 40 метров участвовали представители администрации региона, МЧС, общественных движений "Юг молодой" и "Мы вместе".

https://ria.ru/20221106/melitopol-1829418346.html

мелитополь

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

мелитополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)