https://ria.ru/20221113/evropa-1831233939.html

Hill: в Европе возникли разногласия из-за России

Hill: в Европе возникли разногласия из-за России - РИА Новости, 13.11.2022

Hill: в Европе возникли разногласия из-за России

Европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с "Росатомом", пишет Hill. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T22:38

2022-11-13T22:38

2022-11-13T23:01

в мире

владимир путин

россия

европа

венгрия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с "Росатомом", пишет Hill."Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились", — говорится в публикации.Как уточняется в статье, "Росатом" поставляет ядерное топливо на атомные станции в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, поэтому любое решение Европейского Союза о прекращении поставок топлива немедленно нанесет экономический ущерб этим странам.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html

https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html

россия

европа

венгрия

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в мире, владимир путин, россия, европа, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз