https://ria.ru/20221113/evropa-1831233939.html
Hill: в Европе возникли разногласия из-за России
Hill: в Европе возникли разногласия из-за России - РИА Новости, 13.11.2022
Hill: в Европе возникли разногласия из-за России
Европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с "Росатомом", пишет Hill. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T22:38
2022-11-13T22:38
2022-11-13T23:01
в мире
владимир путин
россия
европа
венгрия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросоюз
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Европейские страны разошлись во мнении по поводу поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с "Росатомом", пишет Hill."Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились", — говорится в публикации.Как уточняется в статье, "Росатом" поставляет ядерное топливо на атомные станции в Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, поэтому любое решение Европейского Союза о прекращении поставок топлива немедленно нанесет экономический ущерб этим странам.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в Европе и США. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221104/sanktsii-1829245734.html
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html
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в мире, владимир путин, россия, европа, венгрия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз
В мире, Владимир Путин, Россия, Европа, Венгрия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз
22:38 13.11.2022 (обновлено: 23:01 13.11.2022)
Hill: в Европе возникли разногласия из-за России
Hill: В Европе возникли разногласия из-за поставок ядерного топлива из России