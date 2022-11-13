https://ria.ru/20221113/evropa-1831117278.html
Эксперт рассказал, к чему приведет запрет на цветные металлы из России
Эксперт рассказал, к чему приведет запрет на цветные металлы из России - РИА Новости, 13.11.2022
Эксперт рассказал, к чему приведет запрет на цветные металлы из России
Возможный запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) вызвал бы кризис в европейской промышленности, такое мнение высказал РИА РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T01:28
2022-11-13T01:28
2022-11-13T01:30
экономика
россия
европа
lme
промышленность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Возможный запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) вызвал бы кризис в европейской промышленности, такое мнение высказал РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.Накануне LME приняла решение не вводить запрет на поставки металлов из России, несмотря на призыв американской металлургической компании Alcoa исключить из листинга металлы российского происхождения.Как объясняет Хазанов, эмбарго на поставки из России прежде всего вызвало бы нехватку никеля и меди на европейском рынке."Прекращение приема LME меди и никеля из России на свои склады автоматически вызвало бы остановку многих заводов в Европе, начиная от металлургических и кабельных и заканчивая двигателестроительными и автомобильными", - добавил он.По его словам, крупнейшие европейские производители меди - Aurubis и Boliden - не смогли бы заместить выпавшие объемы из-за высоких цен на электричество и газ."С никелем положение дел было бы еще хуже: в Европе почти нет предприятий по его выпуску", - добавил Хазанов.
https://ria.ru/20221103/gaz-1828872616.html
https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830872806.html
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экономика, россия, европа, lme, промышленность
Экономика, Россия, Европа, LME, Промышленность
01:28 13.11.2022 (обновлено: 01:30 13.11.2022)
Эксперт рассказал, к чему приведет запрет на цветные металлы из России
Эксперт Хазанов: запрет на цветные металлы из России привел бы к кризису в Европе