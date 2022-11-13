03:13 13.11.2022 (обновлено: 10:43 13.11.2022)
"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник
"Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных, заявил РИА Новости информированный источник.
"Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ", - сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что данное решение было принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с "беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных".
"Сегодня вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях, посудите сами – за последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать", - отметил источник.
По его словам, теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил "Калашников" ответственным исполнителем данной задачи: "Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) – предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник")".