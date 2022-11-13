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"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник - РИА Новости, 13.11.2022
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"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник
"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник - РИА Новости, 13.11.2022
"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник
Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T03:13
2022-11-13T10:43
безопасность
вооруженные силы рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
цнииточмаш
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных, заявил РИА Новости информированный источник."Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ", - сказал он.Собеседник агентства пояснил, что данное решение было принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с "беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных".По его словам, теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил "Калашников" ответственным исполнителем данной задачи: "Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) – предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник")".
https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1830003167.html
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безопасность, вооруженные силы рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цнииточмаш, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ЦНИИТОЧМАШ, Частичная мобилизация в России
03:13 13.11.2022 (обновлено: 10:43 13.11.2022)
 
"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник

"Калашников" назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области
Военнослужащий ВС РФ во время выдачи комплекта боевой экипировки мобилизованного на пункте приема личного состава в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных, заявил РИА Новости информированный источник.
"Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ", - сказал он.
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Глава СПЧ предложил одинаково обеспечивать мобилизованных экипировкой
Собеседник агентства пояснил, что данное решение было принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с "беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных".
"Сегодня вся система снабжения работает в максимально стрессовых условиях, посудите сами – за последние пять лет в российскую армию было поставлено 300 тысяч комплектов боевой экипировки, а сейчас в рамках частичной мобилизации мы получили свыше 300 тысяч новых бойцов всего за один месяц. Всех их надо во что-то одевать, оснащать", - отметил источник.
По его словам, теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил "Калашников" ответственным исполнителем данной задачи: "Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) – предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник")".
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БезопасностьВооруженные силы РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЦНИИТОЧМАШЧастичная мобилизация в России
 
 
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