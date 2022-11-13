https://ria.ru/20221113/ekipirovka-1831120404.html

"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник

"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник - РИА Новости, 13.11.2022

"Калашников" назначили руководить поставками экипировки, сообщил источник

Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:13

2022-11-13T03:13

2022-11-13T10:43

безопасность

вооруженные силы рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

цнииточмаш

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831144471_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_7b1647ed4852ab59f75906c0e8c5dd4a.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Концерн "Калашников" назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС РФ – более 300 тысяч мобилизованных, заявил РИА Новости информированный источник."Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим, а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели, будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС РФ", - сказал он.Собеседник агентства пояснил, что данное решение было принято для безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с "беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных".По его словам, теперь поставки боевой экипировки будут идти под жестким контролем Минпромторга, который назначил "Калашников" ответственным исполнителем данной задачи: "Выбор ведомства пал на концерн, поскольку сегодня в его состав входит ЦНИИточмаш (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения) – предприятие, выступавшее головным по проектам экипировки солдата будущего первого и второго поколения ("Бармица" и "Ратник")".

https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1830003167.html

https://ria.ru/20221026/mobilizatsiya-1826892136.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), цнииточмаш, частичная мобилизация в россии