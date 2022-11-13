https://ria.ru/20221113/dtp-1831200262.html

В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка

В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка - РИА Новости, 13.11.2022

В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка

Автобус и иномарка столкнулись на автодороге Белово – Инской в Кемеровской области: погибли два человека, еще семеро, пять из которых пассажиры автобуса,... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T18:14

2022-11-13T18:14

2022-11-13T18:21

происшествия

авто

кемеровская область

белово

гибдд мвд рф

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КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Автобус и иномарка столкнулись на автодороге Белово – Инской в Кемеровской области: погибли два человека, еще семеро, пять из которых пассажиры автобуса, получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону.Дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомобиль Chery Tiggo и автобус "ЛиАЗ", произошло в воскресенье около 17.15 (13.15 мск) на автодороге Белово – Инской. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД "Беловский"."Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены еще два пассажира – 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Кроме того, пострадали пять пассажиров "ЛиАЗа": две женщины 20 и 52 лет, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221113/dtp-1831190675.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, кемеровская область, белово, гибдд мвд рф