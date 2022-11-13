Рейтинг@Mail.ru
В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221113/dtp-1831200262.html
В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка
В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка - РИА Новости, 13.11.2022
В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка
Автобус и иномарка столкнулись на автодороге Белово – Инской в Кемеровской области: погибли два человека, еще семеро, пять из которых пассажиры автобуса,... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T18:14
2022-11-13T18:21
происшествия
авто
кемеровская область
белово
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200723_0:132:1226:822_1920x0_80_0_0_51bb93b3d7c44e0a032bd47d39439f15.jpg
КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Автобус и иномарка столкнулись на автодороге Белово – Инской в Кемеровской области: погибли два человека, еще семеро, пять из которых пассажиры автобуса, получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону.Дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомобиль Chery Tiggo и автобус "ЛиАЗ", произошло в воскресенье около 17.15 (13.15 мск) на автодороге Белово – Инской. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД "Беловский"."Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены еще два пассажира – 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Кроме того, пострадали пять пассажиров "ЛиАЗа": две женщины 20 и 52 лет, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221113/dtp-1831190675.html
кемеровская область
белово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831200723_0:17:1226:937_1920x0_80_0_0_c82dcd39513c9a53031ee4d7ffa8ae92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, кемеровская область, белово, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Кемеровская область, Белово, ГИБДД МВД РФ
18:14 13.11.2022 (обновлено: 18:21 13.11.2022)
 
В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка

МВД: в Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка, два человека погибли

© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской областиДТП на 3 км автодороги "Белово – Инской" в Кемеровской области
ДТП на 3 км автодороги Белово – Инской в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской области
ДТП на 3 км автодороги "Белово – Инской" в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Автобус и иномарка столкнулись на автодороге Белово – Инской в Кемеровской области: погибли два человека, еще семеро, пять из которых пассажиры автобуса, получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомобиль Chery Tiggo и автобус "ЛиАЗ", произошло в воскресенье около 17.15 (13.15 мск) на автодороге Белово – Инской. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД "Беловский".
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены еще два пассажира – 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Кроме того, пострадали пять пассажиров "ЛиАЗа": две женщины 20 и 52 лет, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет", – говорится в сообщении.
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Башкирии - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 17:30
В Башкирии в ДТП с участием трех автомобилей погиб человек
 
ПроисшествияАвтоКемеровская областьБеловоГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала