18:14 13.11.2022 (обновлено: 18:21 13.11.2022)
В Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка
МВД: в Кемеровской области столкнулись автобус и иномарка, два человека погибли
© Фото : ГУ МВД России по Кемеровской областиДТП на 3 км автодороги "Белово – Инской" в Кемеровской области
ДТП на 3 км автодороги "Белово – Инской" в Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 13 ноя – РИА Новости. Автобус и иномарка столкнулись на автодороге Белово – Инской в Кемеровской области: погибли два человека, еще семеро, пять из которых пассажиры автобуса, получили травмы, сообщает ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись автомобиль Chery Tiggo и автобус "ЛиАЗ", произошло в воскресенье около 17.15 (13.15 мск) на автодороге Белово – Инской. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа межмуниципального отдела МВД "Беловский".
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Chery допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте 63-летний водитель иномарки и несовершеннолетний пассажир, с травмами различной степени тяжести в больницу доставлены еще два пассажира – 40-летний мужчина и 41-летняя женщина. Кроме того, пострадали пять пассажиров "ЛиАЗа": две женщины 20 и 52 лет, а также трое подростков 13, 14 и 15 лет", – говорится в сообщении.