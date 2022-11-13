https://ria.ru/20221113/dtp-1831168107.html
Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске
Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске - РИА Новости, 13.11.2022
Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске
В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:41
2022-11-13T14:41
2022-11-13T15:37
происшествия
омск
дтп
volkswagen touareg
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ОМСК, 13 ноя — РИА Новости. В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел 11 ноября, в 22:40 (19:40 мск), на улице Туполева. Виновник ДТП поинтересовался у ребенка о его состоянии и, узнав, что все в порядке, покинул место происшествия. В итоге мальчика госпитализировали с травмами, медики сообщили о ЧП в Госавтоинспекцию."За рулем находился 66-летний омич. Он пояснил, что ребенок не жаловался на состояние здоровья, и поэтому посчитал, что о случившемся не нужно сообщать в полицию, и уехал с места ДТП", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что первоначально разыскивали водителя автомобиля марки Audi, но после проверки информации выяснилось, что подозреваемый был за рулем Volkswagen Passat.Возбуждены административные дела.
https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html
https://ria.ru/20221030/rebenok-1827976708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, дтп, volkswagen touareg
Происшествия, Омск, ДТП, Volkswagen Touareg
14:41 13.11.2022 (обновлено: 15:37 13.11.2022)
Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске
Полицейские нашли водителя иномарки, который сбил школьника на переходе в Омске и уехал
ОМСК, 13 ноя — РИА Новости. В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел 11 ноября, в 22:40 (19:40 мск), на улице Туполева. Виновник ДТП поинтересовался у ребенка о его состоянии и, узнав, что все в порядке, покинул место происшествия. В итоге мальчика госпитализировали с травмами, медики сообщили о ЧП в Госавтоинспекцию.
"За рулем находился 66-летний омич. Он пояснил, что ребенок не жаловался на состояние здоровья, и поэтому посчитал, что о случившемся не нужно сообщать в полицию, и уехал с места ДТП", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что первоначально разыскивали водителя автомобиля марки Audi
, но после проверки информации выяснилось, что подозреваемый был за рулем Volkswagen Passat.
Возбуждены административные дела.