https://ria.ru/20221113/dtp-1831168107.html

Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске

Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске - РИА Новости, 13.11.2022

Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске

В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:41

2022-11-13T14:41

2022-11-13T15:37

происшествия

омск

дтп

volkswagen touareg

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ОМСК, 13 ноя — РИА Новости. В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел 11 ноября, в 22:40 (19:40 мск), на улице Туполева. Виновник ДТП поинтересовался у ребенка о его состоянии и, узнав, что все в порядке, покинул место происшествия. В итоге мальчика госпитализировали с травмами, медики сообщили о ЧП в Госавтоинспекцию."За рулем находился 66-летний омич. Он пояснил, что ребенок не жаловался на состояние здоровья, и поэтому посчитал, что о случившемся не нужно сообщать в полицию, и уехал с места ДТП", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что первоначально разыскивали водителя автомобиля марки Audi, но после проверки информации выяснилось, что подозреваемый был за рулем Volkswagen Passat.Возбуждены административные дела.

https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html

https://ria.ru/20221030/rebenok-1827976708.html

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, дтп, volkswagen touareg