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Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске - РИА Новости, 13.11.2022
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Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске
Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске - РИА Новости, 13.11.2022
Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске
В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:41
2022-11-13T15:37
происшествия
омск
дтп
volkswagen touareg
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ОМСК, 13 ноя — РИА Новости. В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел 11 ноября, в 22:40 (19:40 мск), на улице Туполева. Виновник ДТП поинтересовался у ребенка о его состоянии и, узнав, что все в порядке, покинул место происшествия. В итоге мальчика госпитализировали с травмами, медики сообщили о ЧП в Госавтоинспекцию."За рулем находился 66-летний омич. Он пояснил, что ребенок не жаловался на состояние здоровья, и поэтому посчитал, что о случившемся не нужно сообщать в полицию, и уехал с места ДТП", — рассказали в ведомстве.Отмечается, что первоначально разыскивали водителя автомобиля марки Audi, но после проверки информации выяснилось, что подозреваемый был за рулем Volkswagen Passat.Возбуждены административные дела.
https://ria.ru/20221110/avtobus-1830404483.html
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происшествия, омск, дтп, volkswagen touareg
Происшествия, Омск, ДТП, Volkswagen Touareg
14:41 13.11.2022 (обновлено: 15:37 13.11.2022)
 
Полицейские нашли водителя, который сбил школьника на переходе в Омске

Полицейские нашли водителя иномарки, который сбил школьника на переходе в Омске и уехал

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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ОМСК, 13 ноя — РИА Новости. В Омске полиция нашла водителя, который сбил 13-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе и уехал, сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел 11 ноября, в 22:40 (19:40 мск), на улице Туполева. Виновник ДТП поинтересовался у ребенка о его состоянии и, узнав, что все в порядке, покинул место происшествия. В итоге мальчика госпитализировали с травмами, медики сообщили о ЧП в Госавтоинспекцию.
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 09:09
В Красноярском крае автобус с детьми попал в ДТП
"За рулем находился 66-летний омич. Он пояснил, что ребенок не жаловался на состояние здоровья, и поэтому посчитал, что о случившемся не нужно сообщать в полицию, и уехал с места ДТП", — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что первоначально разыскивали водителя автомобиля марки Audi, но после проверки информации выяснилось, что подозреваемый был за рулем Volkswagen Passat.
Возбуждены административные дела.
Момент ДТП с участием ребенка в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 23:59
В Новосибирской области водитель сбил ребенка и оставил его на дороге
 
ПроисшествияОмскДТПVolkswagen Touareg
 
 
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