Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 13 снарядов калибра НАТО
Стела на въезде в Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.32 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 14.42 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 15.08 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.