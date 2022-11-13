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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T12:28
2022-11-13T12:37
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в Донецке под обстрелом оказались Кировский и Куйбышевский районы, а в Горловке – Калининский."После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.46 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 10.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм… 11.19 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
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происшествия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Вооруженные силы Украины, Донбасс
12:28 13.11.2022 (обновлено: 12:37 13.11.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка. 13 ноября 2022
Сотрудник Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка. 13 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник Следственного комитета РФ фиксируют последствия обстрелов во дворе жилого дома в одном из пригородных районов в Донецка. 13 ноября 2022
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в Донецке под обстрелом оказались Кировский и Куйбышевский районы, а в Горловке – Калининский.
"После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.46 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 10.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм… 11.19 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 17:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкГорловкаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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