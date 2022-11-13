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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T12:28

2022-11-13T12:28

2022-11-13T12:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 14 снарядов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в Донецке под обстрелом оказались Кировский и Куйбышевский районы, а в Горловке – Калининский."После 6.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.46 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм… 10.40 - н.п. Курдюмовка – н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм… 11.19 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм… 12.05 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, горловка, вооруженные силы украины, донбасс