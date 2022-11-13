Рейтинг@Mail.ru
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/donbass-1831124344.html
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист - РИА Новости, 13.11.2022
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист
Западные средства массовой информации замалчивают информацию о происходящем в Донбассе, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис, посетивший... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T06:05
2022-11-13T09:48
специальная военная операция на украине
греция
донбасс
донецк
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831136930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e51cd0f2083d1df75690fe303fb158f.jpg
ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Западные средства массовой информации замалчивают информацию о происходящем в Донбассе, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис, посетивший регион."Есть информационная блокада, скажем так, на всем Западе, и в Греции в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части. Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь", — сказал Аргиракис.По его словам, на Западе почти никогда не передают информацию о том, что происходит в Донецке, что украинские войска бомбят прямо центр города."Я несколько дней здесь нахожусь, почти каждую ночь я слышу, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в город. А об этом ни в Греции, ни на остальном Западе не узнают. Так что видно, что есть информационная блокада. И показывают только одностороннюю версию того, что происходит на Украине. Я думаю, что это целенаправленно", — сказал греческий журналист.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
греция
донбасс
донецк
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Есть информационная блокада": греческий репортер о замалчивании информации о событиях в Донбассе
"Есть информационная блокада": греческий репортер о замалчивании информации о событиях в Донбассе
2022-11-13T06:05
true
PT2M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831136930_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9351c3061c8fd8be19a714ab0a354214.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, донбасс, донецк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Греция, Донбасс, Донецк, Россия, Украина
06:05 13.11.2022 (обновлено: 09:48 13.11.2022)
 
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист

Греческий журналист Аргиракис: западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Западные средства массовой информации замалчивают информацию о происходящем в Донбассе, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис, посетивший регион.
"Есть информационная блокада, скажем так, на всем Западе, и в Греции в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части. Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь", — сказал Аргиракис.
По его словам, на Западе почти никогда не передают информацию о том, что происходит в Донецке, что украинские войска бомбят прямо центр города.
"Я несколько дней здесь нахожусь, почти каждую ночь я слышу, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в город. А об этом ни в Греции, ни на остальном Западе не узнают. Так что видно, что есть информационная блокада. И показывают только одностороннюю версию того, что происходит на Украине. Я думаю, что это целенаправленно", — сказал греческий журналист.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГрецияДонбассДонецкРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала