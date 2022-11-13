https://ria.ru/20221113/donbass-1831124344.html
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист - РИА Новости, 13.11.2022
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист
Западные средства массовой информации замалчивают информацию о происходящем в Донбассе, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис, посетивший... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T06:05
2022-11-13T06:05
2022-11-13T09:48
специальная военная операция на украине
греция
донбасс
донецк
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ДОНЕЦК, 13 ноя — РИА Новости. Западные средства массовой информации замалчивают информацию о происходящем в Донбассе, заявил РИА Новости греческий репортер Афанасий Аргиракис, посетивший регион."Есть информационная блокада, скажем так, на всем Западе, и в Греции в том числе, насчет того, что происходит здесь, на восточной части. Это было и с самого начала, и последний год, то есть с 2014 года и до сих пор. Они замалчивают обо всем, что происходит здесь", — сказал Аргиракис.По его словам, на Западе почти никогда не передают информацию о том, что происходит в Донецке, что украинские войска бомбят прямо центр города."Я несколько дней здесь нахожусь, почти каждую ночь я слышу, и мы видели несколько дней назад бомбы, которые попали в город. А об этом ни в Греции, ни на остальном Западе не узнают. Так что видно, что есть информационная блокада. И показывают только одностороннюю версию того, что происходит на Украине. Я думаю, что это целенаправленно", — сказал греческий журналист.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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"Есть информационная блокада": греческий репортер о замалчивании информации о событиях в Донбассе
"Есть информационная блокада": греческий репортер о замалчивании информации о событиях в Донбассе
2022-11-13T06:05
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греция, донбасс, донецк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Греция, Донбасс, Донецк, Россия, Украина
06:05 13.11.2022 (обновлено: 09:48 13.11.2022)
Западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе, заявил греческий журналист
Греческий журналист Аргиракис: западные СМИ молчат о происходящем в Донбассе