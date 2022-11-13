https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html

Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт - РИА Новости, 13.11.2022

Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

Находящийся в зоне спецоперации экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт. РИА Новости, 13.11.2022

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2022-11-13T11:55

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безопасность

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в зоне спецоперации экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт."Здесь решается не просто многое - здесь для нас решается всё. Если мы - вся Россия - этого не поймем, мы просто проиграем. Поэтому это моя война, война мужчин России. И я многих призываю - тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснется, - мы ждем добровольцев", - заявил Рогозин в интервью РИА Новости, добавив, что СВО и связанные с ней события уже коснулись всех.Экс-глава "Роскосмоса" выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть люди, "которые прожили определенную жизнь и знают, как сберечь себя и своего товарища", а также "имеют необходимую подготовку либо имеют возможность ее получить".Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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"Здесь все решается для нас". Рогозин призвал добровольцев участвовать в СВО Рогозин, находящийся в зоне спецоперации, призвал добровольцев приезжать на фронт: "здесь решается не просто многое, здесь все решается". 2022-11-13T11:55 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс