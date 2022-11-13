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Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/dobrovoltsy-1831151309.html
Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт
Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт - РИА Новости, 13.11.2022
Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт
Находящийся в зоне спецоперации экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:55
2022-11-13T11:55
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий рогозин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
донбасс
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в зоне спецоперации экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт."Здесь решается не просто многое - здесь для нас решается всё. Если мы - вся Россия - этого не поймем, мы просто проиграем. Поэтому это моя война, война мужчин России. И я многих призываю - тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснется, - мы ждем добровольцев", - заявил Рогозин в интервью РИА Новости, добавив, что СВО и связанные с ней события уже коснулись всех.Экс-глава "Роскосмоса" выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть люди, "которые прожили определенную жизнь и знают, как сберечь себя и своего товарища", а также "имеют необходимую подготовку либо имеют возможность ее получить".Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html
донецкая народная республика
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"Здесь все решается для нас". Рогозин призвал добровольцев участвовать в СВО
Рогозин, находящийся в зоне спецоперации, призвал добровольцев приезжать на фронт: "здесь решается не просто многое, здесь все решается".
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безопасность, дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Рогозин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Донбасс
11:55 13.11.2022
 
Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Находящийся в зоне спецоперации экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт.
"Здесь решается не просто многое - здесь для нас решается всё. Если мы - вся Россия - этого не поймем, мы просто проиграем. Поэтому это моя война, война мужчин России. И я многих призываю - тех, кто чего-то опасается или думает, что их это не коснется, - мы ждем добровольцев", - заявил Рогозин в интервью РИА Новости, добавив, что СВО и связанные с ней события уже коснулись всех.
Экс-глава "Роскосмоса" выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть люди, "которые прожили определенную жизнь и знают, как сберечь себя и своего товарища", а также "имеют необходимую подготовку либо имеют возможность ее получить".
Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДмитрий РогозинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонбасс
 
 
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