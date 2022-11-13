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В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/dnr-1831221276.html
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков - РИА Новости, 13.11.2022
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков
Новая группа мобилизованных в одном из войсковых учебных центров Донбасса приступила к обучению на воинскую специальность гранатометчик, сообщает корреспондент... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:31
2022-11-13T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Новая группа мобилизованных в одном из войсковых учебных центров Донбасса приступила к обучению на воинскую специальность гранатометчик, сообщает корреспондент РИА Новости."Ручной противотанковый гранатомет предназначен для поражения как живой силы, так и легких укрепрайонов, и непосредственно бронетехники противника", - сказал РИА Новости инструктор учебного центра НМ ДНР осуществляющий подготовку мобилизованных и личного состава по специальности бронебойщик.Инструктора проводят теоретические и практические занятия. Перед тем, как приступить к стрельбе из РПГ, заряженного боевым боеприпасом, мобилизованные осваивают гранатомет при помощи учебного приспособления ПУС-7. Он заряжается патроном калибра 7,62 и имитирует выстрел, чтобы новичок мог получить необходимый навык перед тем, как приступить к стрельбам реальными боевыми боеприпасами.
https://ria.ru/20221113/obuchenie-1831187155.html
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РИА Новости
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4.7
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353
60
353
60
Подготовка мобилизованных по специальности "гранатометчик" началась в учебном центре ДНР
В учебном центре ДНР началась подготовка мобилизованных по специальности гранатометчик
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
20:31 13.11.2022 (обновлено: 21:57 13.11.2022)
 
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков

В учебном центре ДНР началась подготовка мобилизованных по специальности гранатометчик

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Новая группа мобилизованных в одном из войсковых учебных центров Донбасса приступила к обучению на воинскую специальность гранатометчик, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Ручной противотанковый гранатомет предназначен для поражения как живой силы, так и легких укрепрайонов, и непосредственно бронетехники противника", - сказал РИА Новости инструктор учебного центра НМ ДНР осуществляющий подготовку мобилизованных и личного состава по специальности бронебойщик.
Инструктора проводят теоретические и практические занятия. Перед тем, как приступить к стрельбе из РПГ, заряженного боевым боеприпасом, мобилизованные осваивают гранатомет при помощи учебного приспособления ПУС-7. Он заряжается патроном калибра 7,62 и имитирует выстрел, чтобы новичок мог получить необходимый навык перед тем, как приступить к стрельбам реальными боевыми боеприпасами.
Рогозин об обучении военных в Донбассе разведывательной и штурмовой деятельности - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 17:04Специальная военная операция на Украине
"Царские волки" обучают военных Донбасса разведке и штурму, сообщил Рогозин
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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