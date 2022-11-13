https://ria.ru/20221113/dnr-1831221276.html
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков - РИА Новости, 13.11.2022
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков
Новая группа мобилизованных в одном из войсковых учебных центров Донбасса приступила к обучению на воинскую специальность гранатометчик, сообщает корреспондент... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:31
2022-11-13T20:31
2022-11-13T21:57
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Новая группа мобилизованных в одном из войсковых учебных центров Донбасса приступила к обучению на воинскую специальность гранатометчик, сообщает корреспондент РИА Новости."Ручной противотанковый гранатомет предназначен для поражения как живой силы, так и легких укрепрайонов, и непосредственно бронетехники противника", - сказал РИА Новости инструктор учебного центра НМ ДНР осуществляющий подготовку мобилизованных и личного состава по специальности бронебойщик.Инструктора проводят теоретические и практические занятия. Перед тем, как приступить к стрельбе из РПГ, заряженного боевым боеприпасом, мобилизованные осваивают гранатомет при помощи учебного приспособления ПУС-7. Он заряжается патроном калибра 7,62 и имитирует выстрел, чтобы новичок мог получить необходимый навык перед тем, как приступить к стрельбам реальными боевыми боеприпасами.
https://ria.ru/20221113/obuchenie-1831187155.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подготовка мобилизованных по специальности "гранатометчик" началась в учебном центре ДНР
В учебном центре ДНР началась подготовка мобилизованных по специальности гранатометчик
2022-11-13T20:31
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PT2M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
20:31 13.11.2022 (обновлено: 21:57 13.11.2022)
В учебном центре ДНР началась подготовка гранатометчиков
В учебном центре ДНР началась подготовка мобилизованных по специальности гранатометчик