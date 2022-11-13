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Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/dnr-1831166974.html
Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР
Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР
Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских военных, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:31
2022-11-13T14:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
авдеевка
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html
россия
авдеевка
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, авдеевка, зрк с-300, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Авдеевка, ЗРК С-300, Безопасность
14:31 13.11.2022 (обновлено: 14:54 13.11.2022)
 
Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР

Российские военные уничтожили под Авдеевкой в ДНР радиолокатор украинского ЗРК С-300

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияАвдеевкаЗРК С-300Безопасность
 
 
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