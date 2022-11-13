https://ria.ru/20221113/dnr-1831166974.html

Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР

Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР - РИА Новости, 13.11.2022

Российские военные уничтожили украинский радиолокатор ЗРК С-300 в ДНР

Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских военных, сообщили в... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:31

2022-11-13T14:31

2022-11-13T14:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

авдеевка

зрк с-300

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 украинских военных, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой Народной Республики уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в целом оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.

https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html

россия

авдеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, авдеевка, зрк с-300, безопасность