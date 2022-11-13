Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/dnr-1831148090.html
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы, два танка, пять беспилотников, а также 16 единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:07
2022-11-13T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814764986_0:224:3100:1967_1920x0_80_0_0_11b2d0f3a0bdbe2335e87184ea27d86c.jpg
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы, два танка, пять беспилотников, а также 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих... уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три гаубицы (две "М777" и "Д-20"), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814764986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7067d89cec62d1400ce0da7ddcf90ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
11:07 13.11.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР

Народная миллиция: украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк в Донецкой области
Уничтоженный украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Уничтоженный украинский танк в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы, два танка, пять беспилотников, а также 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих... уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три гаубицы (две "М777" и "Д-20"), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 ноября, 17:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала