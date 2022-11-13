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Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР - РИА Новости, 13.11.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы, два танка, пять беспилотников, а также 16 единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T11:07
2022-11-13T11:07
2022-11-13T11:07
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы, два танка, пять беспилотников, а также 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих... уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три гаубицы (две "М777" и "Д-20"), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Народная милиция ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР
Народная миллиция: украинские войска за сутки потеряли в ДНР более 50 человек и два танка