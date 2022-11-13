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Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР - РИА Новости, 13.11.2022

Украинские войска за сутки потеряли более 50 человек в ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы, два танка, пять беспилотников, а также 16 единиц бронированной и автомобильной... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T11:07

2022-11-13T11:07

2022-11-13T11:07

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы, два танка, пять беспилотников, а также 16 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщает Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих... уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три гаубицы (две "М777" и "Д-20"), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито пять БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 50 человек", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

донецкая народная республика

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, народная милиция днр