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Источник сообщил о ликвидации диверсантов ВСУ в районе Кинбурнской косы - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/diversanty-1831225136.html
Источник сообщил о ликвидации диверсантов ВСУ в районе Кинбурнской косы
Источник сообщил о ликвидации диверсантов ВСУ в районе Кинбурнской косы - РИА Новости, 13.11.2022
Источник сообщил о ликвидации диверсантов ВСУ в районе Кинбурнской косы
Российские военные уничтожили около 20 украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в районе Кинбурнской косы, сообщил представитель силовых структур. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:11
2022-11-13T21:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
в мире
владимир путин
николаевская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили около 20 украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в районе Кинбурнской косы, сообщил представитель силовых структур."Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — сказал он.По словам источника, при нанесении артиллерийского удара также удалось подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.Во вторник ФСБ России сообщила о задержании целой диверсионной группы из девяти человек, готовивших покушения на высокопоставленных членов администрации Херсонской области. У задержанных изъяли три готовые бомбы, пять килограммов пластида, гранаты и оружие. С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, в мире, владимир путин, николаевская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире, Владимир Путин, Николаевская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Херсонская область
21:11 13.11.2022 (обновлено: 21:33 13.11.2022)
 
Источник сообщил о ликвидации диверсантов ВСУ в районе Кинбурнской косы

Российские войска уничтожили 20 диверсантов ВСУ при попытке высадиться на Кинбурнскую косу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 ноя — РИА Новости. Российские военные уничтожили около 20 украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в районе Кинбурнской косы, сообщил представитель силовых структур.
"Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств. Оценочно уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — сказал он.
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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По словам источника, при нанесении артиллерийского удара также удалось подавить огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.
Во вторник ФСБ России сообщила о задержании целой диверсионной группы из девяти человек, готовивших покушения на высокопоставленных членов администрации Херсонской области. У задержанных изъяли три готовые бомбы, пять килограммов пластида, гранаты и оружие.
С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам главы государства, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВ миреВладимир ПутинНиколаевская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Херсонская область
 
 
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