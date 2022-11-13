https://ria.ru/20221113/difteriya-1831217229.html
Беженцев в пункте приема в Британии вакцинируют из-за вспышки дифтерии
Беженцев в пункте приема в Британии вакцинируют из-за вспышки дифтерии - РИА Новости, 13.11.2022
Беженцев в пункте приема в Британии вакцинируют из-за вспышки дифтерии
Беженцев в миграционном центре в британском городе Мэнстон вакцинируют против дифтерии на фоне вспышки заболевания, сообщает издание Guardian со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:56
2022-11-13T19:56
2022-11-13T20:10
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Беженцев в миграционном центре в британском городе Мэнстон вакцинируют против дифтерии на фоне вспышки заболевания, сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA)."Агентство по здравоохранению тесно работает с министерством внутренних дел в миграционном центре Мэнстона, где были зафиксированы несколько случаев дифтерии и других инфекций. Мы рекомендуем предложить вакцинацию от дифтерии и антибиотики людям в центре и всем, кто недавно приехал", - заявила замдиректора UKHSA Гаятри Амирталингам.Согласно документу, опубликованному агентством в пятницу, процедуры были рекомендованы ищущим убежище лицам, которые прибыли в страну с 31 октября по 12 декабря 2022 года. В первую очередь предлагается вакцинировать размещенные в гостиницах семьи с маленькими детьми.Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1,6 тысячи мигрантов, однако в нем размещены 4 тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.В воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на данные минобороны страны сообщил, что с начала этого года в Великобританию прибыли 40 тысяч мигрантов, переплыв пролив Ла-Манш на лодках.
https://ria.ru/20221113/migranty-1831177298.html
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в мире, здоровье - общество, великобритания, ла-манш
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания, Ла-Манш
19:56 13.11.2022 (обновлено: 20:10 13.11.2022)
Беженцев в пункте приема в Британии вакцинируют из-за вспышки дифтерии
Guardian: беженцев в миграционном центре в Британии вакцинируют из-за вспышки дифтерии
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Беженцев в миграционном центре в британском городе Мэнстон вакцинируют против дифтерии на фоне вспышки заболевания, сообщает
издание Guardian со ссылкой на представителя Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
"Агентство по здравоохранению тесно работает с министерством внутренних дел в миграционном центре Мэнстона, где были зафиксированы несколько случаев дифтерии и других инфекций. Мы рекомендуем предложить вакцинацию от дифтерии и антибиотики людям в центре и всем, кто недавно приехал", - заявила замдиректора UKHSA Гаятри Амирталингам.
Согласно документу, опубликованному агентством в пятницу, процедуры были рекомендованы ищущим убежище лицам, которые прибыли в страну с 31 октября по 12 декабря 2022 года. В первую очередь предлагается вакцинировать размещенные в гостиницах семьи с маленькими детьми.
Ранее глава британского МВД Суэлла Браверман подверглась критике на фоне сообщений о переполненном миграционном центре в Мэнстоне, который рассчитан на размещение 1,6 тысячи мигрантов, однако в нем размещены 4 тысячи беженцев. В центре были зафиксированы серьезные нарушения санитарных условий, а также случаи заболевания дифтерией и заражения золотистым стафилококком, вызывающим тяжелые заболевания.
В воскресенье телеканал Sky News со ссылкой на данные минобороны страны сообщил, что с начала этого года в Великобританию
прибыли 40 тысяч мигрантов, переплыв пролив Ла-Манш
на лодках.