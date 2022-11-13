https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831212561.html

Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022

Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T19:22

2022-11-13T19:22

2022-11-13T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

денис пушилин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу."Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. В Республиках Донбасса сразу после начала СВО (специальной военной операции – ред.) была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах", - говорится в заявлении Пушилина в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831185671.html

донецкая народная республика

россия

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в мире, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика