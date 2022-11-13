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Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831212561.html
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:22
2022-11-13T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу."Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. В Республиках Донбасса сразу после начала СВО (специальной военной операции – ред.) была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах", - говорится в заявлении Пушилина в его Telegram-канале.
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донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика
19:22 13.11.2022
 
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР

Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов в Донбассе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВрио главы ДНР Денис Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Врио главы ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу.
"Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. В Республиках Донбасса сразу после начала СВО (специальной военной операции – ред.) была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах", - говорится в заявлении Пушилина в его Telegram-канале.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 16:55Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предложили провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДенис ПушилинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Донецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная Республика
 
 
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