https://ria.ru/20221113/demobilizatsiya-1831212561.html
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T19:22
2022-11-13T19:22
2022-11-13T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
денис пушилин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу."Огромная благодарность президенту России Владимиру Путину за решение о демобилизации призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР. В Республиках Донбасса сразу после начала СВО (специальной военной операции – ред.) была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой и студентов призвали на службу. Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах", - говорится в заявлении Пушилина в его Telegram-канале.
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в мире, владимир путин, денис пушилин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), донецкая народная республика, россия, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Денис Пушилин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика
Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов ДНР и ЛНР
Врио главы ДНР Пушилин поблагодарил Путина за решение о демобилизации студентов в Донбассе