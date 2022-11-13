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В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной - РИА Новости, 13.11.2022
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В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной
В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной - РИА Новости, 13.11.2022
В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной
Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:42
2022-11-13T16:42
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области."В 04.20 13 ноября поступило сообщение о хлопке пара в котельной (отапливается щепой) на улице Королева 17/8 в поселке Пижма. Произошел хлопок одного котла из двух, открытого горения не было. Разрушена часть стены, выбиты стекла. Погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 07.30 поступило сообщение о снижении параметров теплоснабжения. "Установлен повышенный режим готовности. Планируемое время завершения запуска второго котла - сегодня в 22.00", - подчеркивается в сообщении.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента в котельной домоуправляющей компании "ТСЖ "Согласие"."По предварительным данным, причиной произошедшего послужило нарушение требований при эксплуатации оборудования. Случившееся повлекло отключение жилых домов и социальных объектов от теплоснабжения. Возобновление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры", - сообщает прокуратура.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:42 13.11.2022
 
В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной

При взрыве пара в котельной в нижегородском поселке Пижма пострадали два человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
"В 04.20 13 ноября поступило сообщение о хлопке пара в котельной (отапливается щепой) на улице Королева 17/8 в поселке Пижма. Произошел хлопок одного котла из двух, открытого горения не было. Разрушена часть стены, выбиты стекла. Погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 07.30 поступило сообщение о снижении параметров теплоснабжения. "Установлен повышенный режим готовности. Планируемое время завершения запуска второго котла - сегодня в 22.00", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента в котельной домоуправляющей компании "ТСЖ "Согласие".
"По предварительным данным, причиной произошедшего послужило нарушение требований при эксплуатации оборудования. Случившееся повлекло отключение жилых домов и социальных объектов от теплоснабжения. Возобновление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры", - сообщает прокуратура.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
5 ноября, 10:51
В Сергиевом Посаде в многоквартирном доме произошел взрыв газа
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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