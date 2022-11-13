https://ria.ru/20221113/chp-1831183235.html

В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной

В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной - РИА Новости, 13.11.2022

В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной

Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:42

2022-11-13T16:42

2022-11-13T16:42

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области."В 04.20 13 ноября поступило сообщение о хлопке пара в котельной (отапливается щепой) на улице Королева 17/8 в поселке Пижма. Произошел хлопок одного котла из двух, открытого горения не было. Разрушена часть стены, выбиты стекла. Погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 07.30 поступило сообщение о снижении параметров теплоснабжения. "Установлен повышенный режим готовности. Планируемое время завершения запуска второго котла - сегодня в 22.00", - подчеркивается в сообщении.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента в котельной домоуправляющей компании "ТСЖ "Согласие"."По предварительным данным, причиной произошедшего послужило нарушение требований при эксплуатации оборудования. Случившееся повлекло отключение жилых домов и социальных объектов от теплоснабжения. Возобновление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20221105/vzryv-1829330062.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)