https://ria.ru/20221113/chp-1831183235.html
В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной
В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной - РИА Новости, 13.11.2022
В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной
Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:42
2022-11-13T16:42
2022-11-13T16:42
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области."В 04.20 13 ноября поступило сообщение о хлопке пара в котельной (отапливается щепой) на улице Королева 17/8 в поселке Пижма. Произошел хлопок одного котла из двух, открытого горения не было. Разрушена часть стены, выбиты стекла. Погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 07.30 поступило сообщение о снижении параметров теплоснабжения. "Установлен повышенный режим готовности. Планируемое время завершения запуска второго котла - сегодня в 22.00", - подчеркивается в сообщении.Прокуратура Нижегородской области организовала проверку после инцидента в котельной домоуправляющей компании "ТСЖ "Согласие"."По предварительным данным, причиной произошедшего послужило нарушение требований при эксплуатации оборудования. Случившееся повлекло отключение жилых домов и социальных объектов от теплоснабжения. Возобновление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20221105/vzryv-1829330062.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области два человека пострадали при ЧП в котельной
При взрыве пара в котельной в нижегородском поселке Пижма пострадали два человека
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при инциденте в котельной в нижегородском поселке Пижма, разрушена часть стены, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
"В 04.20 13 ноября поступило сообщение о хлопке пара в котельной (отапливается щепой) на улице Королева 17/8 в поселке Пижма. Произошел хлопок одного котла из двух, открытого горения не было. Разрушена часть стены, выбиты стекла. Погибших нет, пострадали два человека, детей нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 07.30 поступило сообщение о снижении параметров теплоснабжения. "Установлен повышенный режим готовности. Планируемое время завершения запуска второго котла - сегодня в 22.00", - подчеркивается в сообщении.
Прокуратура Нижегородской области организовала проверку
после инцидента в котельной домоуправляющей компании "ТСЖ "Согласие".
"По предварительным данным, причиной произошедшего послужило нарушение требований при эксплуатации оборудования. Случившееся повлекло отключение жилых домов и социальных объектов от теплоснабжения. Возобновление теплоснабжения находится на контроле прокуратуры", - сообщает прокуратура.