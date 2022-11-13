https://ria.ru/20221113/britaniya-1831185376.html
Глава генштаба Британии обсудил с Сунаком инвестиции в оборону
Глава генштаба Британии обсудил с Сунаком инвестиции в оборону - РИА Новости, 13.11.2022
Глава генштаба Британии обсудил с Сунаком инвестиции в оборону
Глава британского генштаба Тони Радакин заявил, что провел серьезные беседы с премьером Риши Сунаком и главой минфина Джереми Хантом о необходимости... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:54
2022-11-13T16:54
2022-11-13T16:54
в мире
тони радакин
риши сунак
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Глава британского генштаба Тони Радакин заявил, что провел серьезные беседы с премьером Риши Сунаком и главой минфина Джереми Хантом о необходимости инвестировать в оборону на фоне конфликта на Украине, несмотря на экономические трудности.Радакин в интервью телеканалу Sky News заявил, что в последнее время политики несколько раз обсуждали ситуацию в сфере безопасности. По его словам, участники беседы признали, что конфликт на Украине - "частично причина" высокого уровня инфляции и экономических трудностей.Министры затронули вопрос внесения правок в оборонную политику страны на фоне ситуации на Украине. "Радакин... заявил, что они размышляют над тем, что, возможно, необходимо скорректировать на фоне (спецоперации РФ на Украине)... "и это может означать в более долгосрочной перспективе больше инвестиций", - говорится в сообщении телеканала.При этом он отверг возможность уйти в отставку, если ВС Британии не получат дополнительные средства в ближайшее время.
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в мире, тони радакин, риши сунак, джереми хант, украина, россия, великобритания
В мире, Тони Радакин, Риши Сунак, Джереми Хант, Украина, Россия, Великобритания
Глава генштаба Британии обсудил с Сунаком инвестиции в оборону
Глава генштаба Британии обсудил с Сунаком инвестиции в оборону на фоне ситуации на Украине