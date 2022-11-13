https://ria.ru/20221113/bmp-1831225843.html
В ДНР группа мобилизованных начала обучаться десантированию с БМП
В ДНР группа мобилизованных начала обучаться десантированию с БМП - РИА Новости, 13.11.2022
В ДНР группа мобилизованных начала обучаться десантированию с БМП
Группа мобилизованных в ДНР начала тренировки десантирования и перемещения на боевой машине пехоты, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T21:16
2022-11-13T21:16
2022-11-13T21:58
специальная военная операция на украине
в мире
частичная мобилизация в россии
бмп
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ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Группа мобилизованных в ДНР начала тренировки десантирования и перемещения на боевой машине пехоты, сообщает корреспондент РИА Новости.Отделение бойцов осваивает навык быстрой погрузки на борт боевой машины пехоты. Учится безопасному перемещению на БМП, и быстрому и эффективному десантированию с борта боевой машины с последующим огневым контактом с противником и занятием его позиций.Данные навыки необходимы армейским штурмовым группам. Обучение проходит под пристальным вниманием экипажей боевых машин, строевых офицеров и инструкторов военного учебного центра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Тренировки по десантированию и перемещения на боевой машине пехоты в учебном центре ДНР
Тренировки по десантированию и перемещения на боевой машине пехоты в учебном центре ДНР
2022-11-13T21:16
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, частичная мобилизация в россии, бмп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Частичная мобилизация в России, БМП
21:16 13.11.2022 (обновлено: 21:58 13.11.2022)
В ДНР группа мобилизованных начала обучаться десантированию с БМП
В ДНР новая группа мобилизованных начала тренировки перемещения на боевой машине пехоты