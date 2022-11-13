https://ria.ru/20221113/bmp-1831225843.html

В ДНР группа мобилизованных начала обучаться десантированию с БМП

В ДНР группа мобилизованных начала обучаться десантированию с БМП - РИА Новости, 13.11.2022

В ДНР группа мобилизованных начала обучаться десантированию с БМП

Группа мобилизованных в ДНР начала тренировки десантирования и перемещения на боевой машине пехоты, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T21:16

2022-11-13T21:16

2022-11-13T21:58

специальная военная операция на украине

в мире

частичная мобилизация в россии

бмп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831230261_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_92567713004ce535105634d6686cb5cc.jpg

ДОНЕЦК, 13 ноя - РИА Новости. Группа мобилизованных в ДНР начала тренировки десантирования и перемещения на боевой машине пехоты, сообщает корреспондент РИА Новости.Отделение бойцов осваивает навык быстрой погрузки на борт боевой машины пехоты. Учится безопасному перемещению на БМП, и быстрому и эффективному десантированию с борта боевой машины с последующим огневым контактом с противником и занятием его позиций.Данные навыки необходимы армейским штурмовым группам. Обучение проходит под пристальным вниманием экипажей боевых машин, строевых офицеров и инструкторов военного учебного центра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тренировки по десантированию и перемещения на боевой машине пехоты в учебном центре ДНР Тренировки по десантированию и перемещения на боевой машине пехоты в учебном центре ДНР 2022-11-13T21:16 true PT1M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, частичная мобилизация в россии, бмп