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Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
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Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ
Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022
Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T16:59
2022-11-13T17:08
в мире
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
джо байден
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, передает агентство Франс Пресс."Байден приземлился в Индонезии, где проходит саммит G20", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на репортера.
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в мире, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, джо байден
В мире, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20, Джо Байден
16:59 13.11.2022 (обновлено: 17:08 13.11.2022)
 
Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ

"Франс Пресс": Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, передает агентство Франс Пресс.
"Байден приземлился в Индонезии, где проходит саммит G20", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на репортера.
Президент США Джо Байден во время выступления на саммите АСЕАН в Пномпене - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 15:10
Байден и премьер Австралии обсудили партнерство в рамках блока AUKUS
 
В миреИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20Джо Байден
 
 
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