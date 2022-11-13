https://ria.ru/20221113/bayden-1831186218.html

Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ

Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2022

Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T16:59

2022-11-13T16:59

2022-11-13T17:08

в мире

индонезия

большая двадцатка

саммит g20

джо байден

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, передает агентство Франс Пресс."Байден приземлился в Индонезии, где проходит саммит G20", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на репортера.

https://ria.ru/20221113/aukus-1831170862.html

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в мире, индонезия, большая двадцатка, саммит g20, джо байден