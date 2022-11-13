https://ria.ru/20221113/ataki-1831165647.html
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.11.2022
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России в ЛНР за сутки отразили все контратаки украинских войск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:18
2022-11-13T14:18
2022-11-13T14:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки отразили все контратаки украинских войск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФНа Краснолиманском направлении были отражены две атаки войск Украины в направлении Макеевки в ЛНР. Артиллерией и авиацией противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны войск РФ и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу.
https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:18 13.11.2022 (обновлено: 14:55 13.11.2022)
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские силы отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении