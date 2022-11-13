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Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/ataki-1831165647.html
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.11.2022
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении
Вооруженные силы России в ЛНР за сутки отразили все контратаки украинских войск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:18
2022-11-13T14:55
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки отразили все контратаки украинских войск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФНа Краснолиманском направлении были отражены две атаки войск Украины в направлении Макеевки в ЛНР. Артиллерией и авиацией противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны войск РФ и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу.
https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
14:18 13.11.2022 (обновлено: 14:55 13.11.2022)
 
Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские силы отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета ВС РФ ЮВО
Военнослужащие минометного расчета ВС РФ ЮВО - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета ВС РФ ЮВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки отразили все контратаки украинских войск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ
На Краснолиманском направлении были отражены две атаки войск Украины в направлении Макеевки в ЛНР. Артиллерией и авиацией противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны войск РФ и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу.
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
Вчера, 14:20Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили в районе Запорожья три системы М777 и до 30 наемников
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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