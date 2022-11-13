https://ria.ru/20221113/ataki-1831165647.html

Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.11.2022

Российские силы остановили продвижение ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооруженные силы России в ЛНР за сутки отразили все контратаки украинских войск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:18

2022-11-13T14:18

2022-11-13T14:55

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки отразили все контратаки украинских войск, сообщили в воскресенье в Минобороны РФНа Краснолиманском направлении были отражены две атаки войск Украины в направлении Макеевки в ЛНР. Артиллерией и авиацией противник был остановлен в двух километрах от переднего края обороны войск РФ и, понеся потери, отброшен к исходному рубежу.

https://ria.ru/20221113/minoborony-1831165869.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность