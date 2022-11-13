https://ria.ru/20221113/ataka-1831164398.html
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.11.2022
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы России в ЛНР за сутки уничтожили не менее 110 украинских военных и наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:07
2022-11-13T14:07
2022-11-13T14:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
вооруженные силы рф
харьковская область
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829944475_353:519:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6274aa7bb0cf1623d7733443bf76f94.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки уничтожили не менее 110 украинских военных и наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФНа Купянском направлении две ротных тактических группы (РТГ) противника, усиленные националистами, дважды безуспешно пытались атаковать в направлении Новоселовского Луганской Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией они были отброшены, понеся большие потери. Также были сорваны попытки наступления двух украинских РТГ в направлениях Владимировки и Змиевки в ЛНР."Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221113/dnr-1831166974.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829944475_836:460:2954:2048_1920x0_80_0_0_be6a5973ca6a9580ac03e98535eb16ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
14:07 13.11.2022 (обновлено: 14:55 13.11.2022)
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские силы уничтожили не менее 110 украинских боевиков на Купянском направлении