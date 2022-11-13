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Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221113/ataka-1831164398.html
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.11.2022
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы России в ЛНР за сутки уничтожили не менее 110 украинских военных и наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T14:07
2022-11-13T14:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
вооруженные силы рф
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки уничтожили не менее 110 украинских военных и наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФНа Купянском направлении две ротных тактических группы (РТГ) противника, усиленные националистами, дважды безуспешно пытались атаковать в направлении Новоселовского Луганской Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией они были отброшены, понеся большие потери. Также были сорваны попытки наступления двух украинских РТГ в направлениях Владимировки и Змиевки в ЛНР."Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.
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россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
14:07 13.11.2022 (обновлено: 14:55 13.11.2022)
 
Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские силы уничтожили не менее 110 украинских боевиков на Купянском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБТР-80 российских военнослужащих
БТР-80 российских военнослужащих - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки уничтожили не менее 110 украинских военных и наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ
На Купянском направлении две ротных тактических группы (РТГ) противника, усиленные националистами, дважды безуспешно пытались атаковать в направлении Новоселовского Луганской Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией они были отброшены, понеся большие потери. Также были сорваны попытки наступления двух украинских РТГ в направлениях Владимировки и Змиевки в ЛНР.
"Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссияВооруженные силы РФХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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