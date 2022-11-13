https://ria.ru/20221113/ataka-1831164398.html

Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.11.2022

Российские силы пресекли две атаки ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России в ЛНР за сутки уничтожили не менее 110 украинских военных и наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T14:07

2022-11-13T14:07

2022-11-13T14:55

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

вооруженные силы рф

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы России в ЛНР за сутки уничтожили не менее 110 украинских военных и наемников, сообщили в воскресенье в Минобороны РФНа Купянском направлении две ротных тактических группы (РТГ) противника, усиленные националистами, дважды безуспешно пытались атаковать в направлении Новоселовского Луганской Народной Республики. Артиллерией и армейской авиацией они были отброшены, понеся большие потери. Также были сорваны попытки наступления двух украинских РТГ в направлениях Владимировки и Змиевки в ЛНР."Общие потери противника на Купянском направлении за сутки составили до 110 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - сказали в ведомстве.

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия, вооруженные силы рф, харьковская область, вооруженные силы украины