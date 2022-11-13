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Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2022
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Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, заявил Лавров
Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, заявил Лавров - РИА Новости, 13.11.2022
Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, заявил Лавров
Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но у Запада свои планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T10:19
2022-11-13T10:20
в мире
сергей лавров
москва
пекин
россия
нато
экономическое сообщество асеан
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ПНОМПЕНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но у Запада свои планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Азиатско-тихоокеанское пространство, которое несколько десятилетий развивалось вокруг инициатив АСЕАН, вокруг которой сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества - это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, и НАТО... Продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР", - заявил Лавров на брифинге по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите в Камбодже.В частности, в военный блок AUKUS сейчас "пытаются активно завлечь" Новую Зеландию, Канаду, Японию, отметил российский министр, указав что, кроме того, "продвигаются закрытые инициативы по организации наблюдения за морской деятельностью"."Китайские наши друзья прекрасно это понимают, мы вместе с ними отстаиваем целесообразность и необходимость сохранения форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН, отстаиваем необходимость сохранения и в будущем центральной роли, которую АСЕАН играет, но у Запада свои планы, и сегодня это прозвучало достаточно четко", - добавил Лавров.По его оценке, позицию России и Китая разделяют многие члены АСЕАН."Нашу позицию, которая заключается в отстаивании роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко", - заверил Лавров.
https://ria.ru/20221112/kambodzha-1831091535.html
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в мире, сергей лавров, москва, пекин, россия, нато, экономическое сообщество асеан
В мире, Сергей Лавров, Москва, Пекин, Россия, НАТО, Экономическое сообщество АСЕАН
10:19 13.11.2022 (обновлено: 10:20 13.11.2022)
 
Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, заявил Лавров

Лавров: Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, но у Запада есть свои планы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПНОМПЕНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но у Запада свои планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Азиатско-тихоокеанское пространство, которое несколько десятилетий развивалось вокруг инициатив АСЕАН, вокруг которой сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества - это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, и НАТО... Продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР", - заявил Лавров на брифинге по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите в Камбодже.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Восточноазиатском саммите в Пномпене - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 20:08
"Так и кто в изоляции?" В Сети сравнили прием Лаврова и Байдена в Камбодже
В частности, в военный блок AUKUS сейчас "пытаются активно завлечь" Новую Зеландию, Канаду, Японию, отметил российский министр, указав что, кроме того, "продвигаются закрытые инициативы по организации наблюдения за морской деятельностью".
"Китайские наши друзья прекрасно это понимают, мы вместе с ними отстаиваем целесообразность и необходимость сохранения форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН, отстаиваем необходимость сохранения и в будущем центральной роли, которую АСЕАН играет, но у Запада свои планы, и сегодня это прозвучало достаточно четко", - добавил Лавров.
По его оценке, позицию России и Китая разделяют многие члены АСЕАН.
"Нашу позицию, которая заключается в отстаивании роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко", - заверил Лавров.
LIVE: Обращение Сергея Лавров к прессе по итогам Восточноазиатского саммита_13 ноября - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
09:49
Пресс-конференция Лаврова по итогам Восточноазиатского саммита в Пномпене
 
В миреСергей ЛавровМоскваПекинРоссияНАТОЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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