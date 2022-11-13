10:19 13.11.2022 (обновлено: 10:20 13.11.2022)
Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, заявил Лавров
Лавров: Москва и Пекин едины в отстаивании роли АСЕАН, но у Запада есть свои планы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ПНОМПЕНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Москва и Пекин едины в отстаивании роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но у Запада свои планы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Азиатско-тихоокеанское пространство, которое несколько десятилетий развивалось вокруг инициатив АСЕАН, вокруг которой сложилась инклюзивная, открытая, равноправная структура безопасности и сотрудничества - это пространство сейчас пытаются освоить США и их союзники, и НАТО... Продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР", - заявил Лавров на брифинге по итогам своего участия в Восточноазиатском саммите в Камбодже.
В частности, в военный блок AUKUS сейчас "пытаются активно завлечь" Новую Зеландию, Канаду, Японию, отметил российский министр, указав что, кроме того, "продвигаются закрытые инициативы по организации наблюдения за морской деятельностью".
"Китайские наши друзья прекрасно это понимают, мы вместе с ними отстаиваем целесообразность и необходимость сохранения форматов, которые были созданы вокруг АСЕАН, отстаиваем необходимость сохранения и в будущем центральной роли, которую АСЕАН играет, но у Запада свои планы, и сегодня это прозвучало достаточно четко", - добавил Лавров.
По его оценке, позицию России и Китая разделяют многие члены АСЕАН.
"Нашу позицию, которая заключается в отстаивании роли АСЕАН, наши партнеры оценивают высоко", - заверил Лавров.