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Церемония закрытия саммитов АСЕАН. Прямая трансляция
Церемония закрытия саммитов АСЕАН. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.11.2022
Церемония закрытия саммитов АСЕАН. Прямая трансляция
В столице Камбоджи Пномпене проходит церемония закрытия 40-го и 41-го саммитов АСЕАН. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T06:30
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камбоджа
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В столице Камбоджи Пномпене проходит церемония закрытия 40-го и 41-го саммитов АСЕАН.
камбоджа
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РИА Новости
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4.7
96
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LIVE: Церемония закрытия саммита АСЕАН
LIVE: Церемония закрытия саммита АСЕАН
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РИА Новости
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4.7
96
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камбоджа, пномпень, в мире, видео
Камбоджа, Пномпень, В мире
Церемония закрытия саммитов АСЕАН. Прямая трансляция
В столице Камбоджи Пномпене проходит церемония закрытия 40-го и 41-го саммитов АСЕАН.
2022-11-13T06:30
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PT1S
06:30 13.11.2022 (обновлено: 06:43 13.11.2022)
Церемония закрытия саммитов АСЕАН. Прямая трансляция
В столице Камбоджи Пномпене проходит церемония закрытия 40-го и 41-го саммитов АСЕАН.