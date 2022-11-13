https://ria.ru/20221113/analgetiki-1831120103.html

Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине, заявили в ЛНР

Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.11.2022

Запад испытывал наркотические анальгетики на Украине, заявили в ЛНР

Западные разработчики испытывали на Украине наркотические анальгетики, заявил РИА Новости главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T03:06

2022-11-13T03:06

2022-11-13T10:06

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

украина

луганская народная республика

киев

нато

войска рхбз

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 13 ноя — РИА Новости. Западные разработчики испытывали на Украине наркотические анальгетики, заявил РИА Новости главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.Речь идет о наркосодержащих назальных анальгетиках, разработанных для военных НАТО."Таких препаратов, как назальная форма наркотического анальгетика, нет в мире. Таким образом, это очень современные разработки, и для создания таких препаратов нужны достаточно мощные базы фармацевтические. На Украине, во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было", — сказал Докашенко, который в то время сам участвовал в испытаниях различных лекраств.По его словам, испытания проводились именно на Украине, а не по месту разработки, так как это снижало затраты — добровольцам и специалистам можно было платить меньше, чем в Европе. Кроме того, нахождение в Донбассе, недалеко от передовой, минимизировало риски утечки ненужной информации при неблагоприятном исходе испытаний."Самое главное, в случае неуспеха данных исследований данные результаты не были бы приданы столь быстрой огласке, как случилось бы в любой европейской стране", — пояснил Докашенко.В августе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в медицинском центре "Фармбиотрест" в освобожденном городе Рубежное в ЛНР нашли доказательства того, что на Украине несколько лет проводились клинические испытания незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами. По его словам, подопытными были местные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220919/ssha-1817897851.html

https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831038469.html

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игорь кириллов, украина, луганская народная республика, киев, нато, войска рхбз, вооруженные силы рф