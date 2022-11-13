23:06 13.11.2022 (обновлено: 23:45 13.11.2022)
Полянский заявил о попытках Запад присвоить активы России через ГА ООН
Зампостпреда России Полянский: Запад через ГА ООН пытается присвоить российские активы
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 ноя — РИА Новости. Западные страны пытаются с помощью Генеральной ассамблеи ООН придать некую видимость легитимности попыткам присвоить замороженные российские активы, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак ранее сообщила, что чрезвычайная спецсессия по Украине возобновится 14 ноября по запросу постпредов западных стран, "чтобы обсудить вопрос о репарациях Киеву".
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"Даже неспециалистам понятна политизированность и правовая никчемность этого документа: у Генассамблеи даже близко нет таких полномочий (привлекать к репарациям. — Прим. ред.). Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы", — отметил Полянский.
Он подчеркнул, что "ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины". Любой юрист понимает смехотворность таких потугов с точки зрения международного права, но ослепленные русофобией западники явно готовы пуститься во все тяжкие, добавил Полянский.
На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что западные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Кроме того, страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций. Так, они заморозили примерно половину валютных резервов России на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, США и Европа потеряют доверие собственников, если прибегнут к присвоению их средств.
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