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Полянский заявил о попытках Запад присвоить активы России через ГА ООН - РИА Новости, 13.11.2022
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Полянский заявил о попытках Запад присвоить активы России через ГА ООН
Полянский заявил о попытках Запад присвоить активы России через ГА ООН - РИА Новости, 13.11.2022
Полянский заявил о попытках Запад присвоить активы России через ГА ООН
Западные страны пытаются с помощью Генеральной ассамблеи ООН придать некую видимость легитимности попыткам присвоить замороженные российские активы, заявил... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T23:06
2022-11-13T23:45
в мире
россия
оон
владимир путин
украина
киев
генеральная ассамблея оон
сша
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ООН, 13 ноя — РИА Новости. Западные страны пытаются с помощью Генеральной ассамблеи ООН придать некую видимость легитимности попыткам присвоить замороженные российские активы, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак ранее сообщила, что чрезвычайная спецсессия по Украине возобновится 14 ноября по запросу постпредов западных стран, "чтобы обсудить вопрос о репарациях Киеву"."Даже неспециалистам понятна политизированность и правовая никчемность этого документа: у Генассамблеи даже близко нет таких полномочий (привлекать к репарациям. — Прим. ред.). Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы", — отметил Полянский.Он подчеркнул, что "ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины". Любой юрист понимает смехотворность таких потугов с точки зрения международного права, но ослепленные русофобией западники явно готовы пуститься во все тяжкие, добавил Полянский.На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что западные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.Кроме того, страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций. Так, они заморозили примерно половину валютных резервов России на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, США и Европа потеряют доверие собственников, если прибегнут к присвоению их средств.
https://ria.ru/20220921/duda-1818306552.html
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в мире, россия, оон, владимир путин, украина, киев, генеральная ассамблея оон, сша, дмитрий песков (спецпредставитель президента), нато
В мире, Россия, ООН, Владимир Путин, Украина, Киев, Генеральная Ассамблея ООН, США, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), НАТО
23:06 13.11.2022 (обновлено: 23:45 13.11.2022)
 
Полянский заявил о попытках Запад присвоить активы России через ГА ООН

Зампостпреда России Полянский: Запад через ГА ООН пытается присвоить российские активы

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 13 ноя — РИА Новости. Западные страны пытаются с помощью Генеральной ассамблеи ООН придать некую видимость легитимности попыткам присвоить замороженные российские активы, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
Официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак ранее сообщила, что чрезвычайная спецсессия по Украине возобновится 14 ноября по запросу постпредов западных стран, "чтобы обсудить вопрос о репарациях Киеву".
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"Даже неспециалистам понятна политизированность и правовая никчемность этого документа: у Генассамблеи даже близко нет таких полномочий (привлекать к репарациям. — Прим. ред.). Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы", — отметил Полянский.
Он подчеркнул, что "ворованные таким образом деньги пойдут прежде всего на покупку новых вооружений или погашение соответствующих долгов Украины". Любой юрист понимает смехотворность таких потугов с точки зрения международного права, но ослепленные русофобией западники явно готовы пуститься во все тяжкие, добавил Полянский.
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На фоне спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва не раз заявляла, что западные поставки только затягивают конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
Кроме того, страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов жестких санкций. Так, они заморозили примерно половину валютных резервов России на 330 миллиардов долларов, в том числе более 30 миллиардов долларов на финансовых счетах и в виде экономических ресурсов, а также около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, США и Европа потеряют доверие собственников, если прибегнут к присвоению их средств.
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В миреРоссияООНВладимир ПутинУкраинаКиевГенеральная Ассамблея ООНСШАДмитрий Песков (спецпредставитель президента)НАТО
 
 
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