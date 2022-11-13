https://ria.ru/20221113/aeroport-1831222559.html
Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах
Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах - РИА Новости, 13.11.2022
Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах
Неизвестные заявили о минировании аэропорта в Минеральных Водах на Ставрополье, работают кинологи, люди в безопасности, сообщили в администрации города. РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-13T20:45
2022-11-13T20:45
2022-11-13T22:28
происшествия
минеральные воды
россия
здоровье - общество
омон россии
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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заявили о минировании аэропорта в Минеральных Водах на Ставрополье, работают кинологи, люди в безопасности, сообщили в администрации города.По данным властей, на место выехали экстренные службы."Наши службы экстренно выехали на место для отработки сообщения, люди находятся в безопасности. На месте работают кинологи, службы безопасности. Ставрополье постоянно подвергается атакам "телефонных террористов". Уверен, что наши службы найдут их и привлекут к ответственности", - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводит пресс-служба.Как уточнили в пресс-службе города, в аэропорту Минвод не отменялись рейсы из-за сообщения о минировании."По информации сменного начальника аэропорта, осмотр кинологами завершен, прием и отправка рейсов идут в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Сейчас ожидается прибытие ОМОН на транспорте для обследования территории на предмет обнаружения взрывных устройств. Благодарю все службы за оперативную и слаженную работу", - отметил Сергиенко.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221031/ekaterinburg-1828098491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, минеральные воды, россия, здоровье - общество, омон россии
Происшествия, Минеральные Воды, Россия, Здоровье - Общество, ОМОН России
20:45 13.11.2022 (обновлено: 22:28 13.11.2022)
Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах
Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах на Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заявили о минировании аэропорта в Минеральных Водах на Ставрополье, работают кинологи, люди в безопасности, сообщили в администрации города.
"В Минеральных Водах поступило сообщение о большом количестве взрывчатых веществ, заложенных на территории международного аэропорта им. Лермонтова Минеральных Вод", - отметили в пресс-службе.
По данным властей, на место выехали экстренные службы.
"Наши службы экстренно выехали на место для отработки сообщения, люди находятся в безопасности. На месте работают кинологи, службы безопасности. Ставрополье постоянно подвергается атакам "телефонных террористов". Уверен, что наши службы найдут их и привлекут к ответственности", - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводит пресс-служба.
Как уточнили в пресс-службе города, в аэропорту Минвод не отменялись рейсы из-за сообщения о минировании.
"По информации сменного начальника аэропорта, осмотр кинологами завершен, прием и отправка рейсов идут в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Сейчас ожидается прибытие ОМОН
на транспорте для обследования территории на предмет обнаружения взрывных устройств. Благодарю все службы за оперативную и слаженную работу", - отметил Сергиенко.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России
продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.