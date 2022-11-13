https://ria.ru/20221113/aeroport-1831222559.html

Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах

Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах - РИА Новости, 13.11.2022

Кинологи проверяют сообщение о минировании аэропорта в Минеральных Водах

Неизвестные заявили о минировании аэропорта в Минеральных Водах на Ставрополье, работают кинологи, люди в безопасности, сообщили в администрации города. РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-13T20:45

2022-11-13T20:45

2022-11-13T22:28

происшествия

минеральные воды

россия

здоровье - общество

омон россии

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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Неизвестные заявили о минировании аэропорта в Минеральных Водах на Ставрополье, работают кинологи, люди в безопасности, сообщили в администрации города.По данным властей, на место выехали экстренные службы."Наши службы экстренно выехали на место для отработки сообщения, люди находятся в безопасности. На месте работают кинологи, службы безопасности. Ставрополье постоянно подвергается атакам "телефонных террористов". Уверен, что наши службы найдут их и привлекут к ответственности", - рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводит пресс-служба.Как уточнили в пресс-службе города, в аэропорту Минвод не отменялись рейсы из-за сообщения о минировании."По информации сменного начальника аэропорта, осмотр кинологами завершен, прием и отправка рейсов идут в штатном режиме, эвакуация не проводилась. Сейчас ожидается прибытие ОМОН на транспорте для обследования территории на предмет обнаружения взрывных устройств. Благодарю все службы за оперативную и слаженную работу", - отметил Сергиенко.Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221031/ekaterinburg-1828098491.html

минеральные воды

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, минеральные воды, россия, здоровье - общество, омон россии