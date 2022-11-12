https://ria.ru/20221112/zdravookhranenie-1831074257.html

Мурашко назвал укрепление глобального здравоохранения важной задачей

Мурашко назвал укрепление глобального здравоохранения важной задачей - РИА Новости, 12.11.2022

Мурашко назвал укрепление глобального здравоохранения важной задачей

Укрепление глобальной архитектуры здравоохранения для своевременного ответа на опасные инфекции с потенциалом пандемии является важной задачей, сообщил министр... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:56

2022-11-12T17:56

2022-11-12T17:56

распространение коронавируса

михаил мурашко

россия

большая двадцатка

воз

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Укрепление глобальной архитектуры здравоохранения для своевременного ответа на опасные инфекции с потенциалом пандемии является важной задачей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Пандемия новой коронавирусной инфекции легла тяжелым бременем на благосостояние всех государств и стала тяжелым испытанием для рядовых граждан. В этой связи важной задачей является укрепление готовности глобальной архитектуры здравоохранения в целях своевременного ответа на опасные зоонозные инфекции с потенциалом пандемии", - сказал Мурашко, выступая по видео-конференц-связи на G20.По его словам, такая архитектура здравоохранения должна строиться на принципах прозрачности, открытости и равноправного участия всех заинтересованных сторон."Видим ВОЗ в качестве координатора международных усилий в области здравоохранения. В то же время отмечаем, что попытки сделать глобальную архитектуру здравоохранения одноцентричной в интересах только небольшой группы государств приведут лишь к усилению неравенства в получении надлежащей медицинской помощи и ухудшению положения слаборазвитых государств", - заключил он.

https://ria.ru/20221112/g20-1831071894.html

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михаил мурашко, россия, большая двадцатка, воз, в мире