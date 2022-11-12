https://ria.ru/20221112/zaporozhe-1831076497.html
СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:16
2022-11-12T18:16
2022-11-12T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
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украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".Ранее о воздушной тревоге на подконтрольной Киеву территории Запорожской области сообщал онлайн-сервис слежения за воздушными тревогами украинского минцифры.Также ранее в субботу воздушная тревога звучала по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, киев, украина, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Запорожье, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
"Страна.ua" сообщает о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье