https://ria.ru/20221112/zaporozhe-1831003881.html

Украина усиливает группировку на Запорожском направлении

Украина усиливает группировку на Запорожском направлении - РИА Новости, 12.11.2022

Украина усиливает группировку на Запорожском направлении

Украина усиливает военную группировку на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T09:23

2022-11-12T09:23

2022-11-12T10:30

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

запорожская аэс

владимир рогов

бердянск

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Украина усиливает военную группировку на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта", — сказал он.По его словам, сейчас линия обороны усиливается, так как украинские войска могут бросить на прорыв максимальные силы."Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС", — добавил Рогов.Девятого ноября командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что принято решение занять оборону на левом берегу Днепра для сохранения жизни военных и боеспособности. Министр обороны Сергей Шойгу поручил ему принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого берега реки. Два дня спустя Минобороны заявило, что на левый берег вывели более 30 тысяч военных и около пяти тысяч единиц вооружений и техники. Операция прошла без каких-либо потерь личного состава и артиллерии.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221111/nastuplenie-1830962462.html

https://ria.ru/20221111/rossiya-1830634853.html

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запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, бердянск, безопасность