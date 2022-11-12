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Голикова заявила о снижении числа работников в режимах неполной занятости
Голикова заявила о снижении числа работников в режимах неполной занятости - РИА Новости, 12.11.2022
Голикова заявила о снижении числа работников в режимах неполной занятости
Ситуация на рынке труда в России стабильна, число работников в режимах неполной занятости снижается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:20
2022-11-12T12:20
2022-11-12T12:20
россия
общество
татьяна голикова
антон котяков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России стабильна, число работников в режимах неполной занятости снижается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Текущая ситуация на рынке труда остается стабильной, во многом благодаря своевременно принятым профилактическим мерам… В центрах занятости зарегистрировано 570,2 тысячи безработных граждан – на 1,6 тысячи меньше, чем неделей ранее. Продолжается последовательное снижение числа работников в режимах неполной занятости", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.В частности, число сотрудников, находящихся в простое, сократилось до 76,3 тысячи человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 82,6 тысячи человек, что практически соответствует показателям на начало марта, уточнили в аппарате вице-премьера.Также в стране проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников промышленных предприятий и мероприятия по стимулированию работодателей к приёму на работу отдельных категорий граждан. Более 105 тысяч человек уже получили профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".Как отметил на совещании министр труда РФ Антон Котяков, с начала ноября количество заключенных трудовых договоров уже превысило количество увольнений на 188 тысяч единиц. Самый большой прирост показали сферы образования, здравоохранения, управления эксплуатацией жилищного фонда.
https://ria.ru/20221112/moskva-1831006290.html
https://ria.ru/20220928/bezrabotitsa-1820176824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, татьяна голикова, антон котяков
Россия, Общество, Татьяна Голикова, Антон Котяков
Голикова заявила о снижении числа работников в режимах неполной занятости
Голикова заявила, что в России снижается число работников в режимах неполной занятости
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России стабильна, число работников в режимах неполной занятости снижается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"Текущая ситуация на рынке труда остается стабильной, во многом благодаря своевременно принятым профилактическим мерам… В центрах занятости зарегистрировано 570,2 тысячи безработных граждан – на 1,6 тысячи меньше, чем неделей ранее. Продолжается последовательное снижение числа работников в режимах неполной занятости", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.
В частности, число сотрудников, находящихся в простое, сократилось до 76,3 тысячи человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 82,6 тысячи человек, что практически соответствует показателям на начало марта, уточнили в аппарате вице-премьера.
Также в стране проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников промышленных предприятий и мероприятия по стимулированию работодателей к приёму на работу отдельных категорий граждан. Более 105 тысяч человек уже получили профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".
Как отметил на совещании министр труда РФ Антон Котяков
, с начала ноября количество заключенных трудовых договоров уже превысило количество увольнений на 188 тысяч единиц. Самый большой прирост показали сферы образования, здравоохранения, управления эксплуатацией жилищного фонда.