https://ria.ru/20221112/zanyatost-1831021315.html

Голикова заявила о снижении числа работников в режимах неполной занятости

Голикова заявила о снижении числа работников в режимах неполной занятости - РИА Новости, 12.11.2022

Голикова заявила о снижении числа работников в режимах неполной занятости

Ситуация на рынке труда в России стабильна, число работников в режимах неполной занятости снижается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.11.2022

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2022-11-12T12:20

2022-11-12T12:20

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татьяна голикова

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России стабильна, число работников в режимах неполной занятости снижается, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Как сообщили в аппарате вице-премьера, она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."Текущая ситуация на рынке труда остается стабильной, во многом благодаря своевременно принятым профилактическим мерам… В центрах занятости зарегистрировано 570,2 тысячи безработных граждан – на 1,6 тысячи меньше, чем неделей ранее. Продолжается последовательное снижение числа работников в режимах неполной занятости", - сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.В частности, число сотрудников, находящихся в простое, сократилось до 76,3 тысячи человек, а граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, – до 82,6 тысячи человек, что практически соответствует показателям на начало марта, уточнили в аппарате вице-премьера.Также в стране проводятся мероприятия по профессиональному обучению работников промышленных предприятий и мероприятия по стимулированию работодателей к приёму на работу отдельных категорий граждан. Более 105 тысяч человек уже получили профессиональное обучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".Как отметил на совещании министр труда РФ Антон Котяков, с начала ноября количество заключенных трудовых договоров уже превысило количество увольнений на 188 тысяч единиц. Самый большой прирост показали сферы образования, здравоохранения, управления эксплуатацией жилищного фонда.

https://ria.ru/20221112/moskva-1831006290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, татьяна голикова, антон котяков