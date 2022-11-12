https://ria.ru/20221112/vzaimodeystvie-1831048922.html

Лавров обсудил с индонезийской коллегой взаимодействие в G20

Лавров обсудил с индонезийской коллегой взаимодействие в G20 - РИА Новости, 12.11.2022

Лавров обсудил с индонезийской коллегой взаимодействие в G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудили на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене взаимодействие в рамках РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:35

2022-11-12T15:35

2022-11-12T15:35

в мире

сергей лавров

ретно марсуди

россия

индонезия

большая двадцатка

пномпень

саммит g20

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди обсудили на полях Восточноазиатского саммита в Пномпене взаимодействие в рамках G20, сообщил МИД РФ."Основное внимание было уделено практическим аспектам двустороннего сотрудничества, вопросам взаимодействия в рамках "Группы двадцати", а также проблематике интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на Восточноазиатском саммите, который проходит 12-13 ноября в Пномпене. Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году в качестве платформы для стратегического диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по актуальным вопросам обеспечения безопасности и экономического роста, продвижения практической кооперации. В этом форуме принимают участие страны АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также их партнеры по диалогу - Россия, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, США и Япония.

https://ria.ru/20221112/peregovory-1831046529.html

россия

индонезия

пномпень

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в мире, сергей лавров, ретно марсуди, россия, индонезия, большая двадцатка, пномпень, саммит g20