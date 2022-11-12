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В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/vyplaty-1831080904.html
В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2022
В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем добровольцам из региона, участвующим в спецоперации на Украине с 24 февраля,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T18:44
2022-11-12T18:44
специальная военная операция на украине
общество
сергей ситников
владимир путин
костромская область
украина
россия
частичная мобилизация в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем добровольцам из региона, участвующим в спецоперации на Украине с 24 февраля, сообщила областная администрация.Ранее сообщалось, что все мобилизованные из Костромской области получат из областного бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.Губернатор Сергей Ситников подписал постановление о введении в Костромской области дополнительных мер поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, информирует обладминистрация."Согласно документу, теперь единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат и добровольцы, которые заключили контракт для участия в специальной военной операции. Действие постановления распространяется на всех добровольцев, которые участвуют в операции с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что выплата будет начислена в беззаявительном порядке.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.
https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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общество, сергей ситников, владимир путин, костромская область, украина, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Ситников, Владимир Путин, Костромская область, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России
18:44 12.11.2022
 
В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей

Власти Костромской области приняли решение выплатить добровольцам по 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке на военном полигоне "Свердловский" Центрального военного округа под Екатеринбургом
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке на военном полигоне Свердловский Центрального военного округа под Екатеринбургом - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке на военном полигоне "Свердловский" Центрального военного округа под Екатеринбургом. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем добровольцам из региона, участвующим в спецоперации на Украине с 24 февраля, сообщила областная администрация.
Ранее сообщалось, что все мобилизованные из Костромской области получат из областного бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
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Губернатор Сергей Ситников подписал постановление о введении в Костромской области дополнительных мер поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, информирует обладминистрация.
"Согласно документу, теперь единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат и добровольцы, которые заключили контракт для участия в специальной военной операции. Действие постановления распространяется на всех добровольцев, которые участвуют в операции с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выплата будет начислена в беззаявительном порядке.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей СитниковВладимир ПутинКостромская областьУкраинаРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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