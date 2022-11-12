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В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей

В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей - РИА Новости, 12.11.2022

В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей

Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем добровольцам из региона, участвующим в спецоперации на Украине с 24 февраля,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T18:44

2022-11-12T18:44

2022-11-12T18:44

специальная военная операция на украине

общество

сергей ситников

владимир путин

костромская область

украина

россия

частичная мобилизация в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем добровольцам из региона, участвующим в спецоперации на Украине с 24 февраля, сообщила областная администрация.Ранее сообщалось, что все мобилизованные из Костромской области получат из областного бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.Губернатор Сергей Ситников подписал постановление о введении в Костромской области дополнительных мер поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, информирует обладминистрация."Согласно документу, теперь единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат и добровольцы, которые заключили контракт для участия в специальной военной операции. Действие постановления распространяется на всех добровольцев, которые участвуют в операции с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.Уточняется, что выплата будет начислена в беззаявительном порядке.Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.

https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

костромская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей ситников, владимир путин, костромская область, украина, россия, частичная мобилизация в россии