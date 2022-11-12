В Костромской области добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
Власти Костромской области приняли решение выплатить добровольцам по 50 тысяч рублей
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке на военном полигоне "Свердловский" Центрального военного округа под Екатеринбургом
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке на военном полигоне "Свердловский" Центрального военного округа под Екатеринбургом. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя – РИА Новости. Власти Костромской области приняли решение выплатить по 50 тысяч рублей всем добровольцам из региона, участвующим в спецоперации на Украине с 24 февраля, сообщила областная администрация.
Ранее сообщалось, что все мобилизованные из Костромской области получат из областного бюджета единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Губернатор Сергей Ситников подписал постановление о введении в Костромской области дополнительных мер поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, информирует обладминистрация.
"Согласно документу, теперь единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей получат и добровольцы, которые заключили контракт для участия в специальной военной операции. Действие постановления распространяется на всех добровольцев, которые участвуют в операции с 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выплата будет начислена в беззаявительном порядке.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.