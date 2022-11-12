https://ria.ru/20221112/vooruzhenie-1831089681.html

Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации

Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации - РИА Новости, 12.11.2022

Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации

В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:52

2022-11-12T19:52

2022-11-12T20:35

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

луганская народная республика

донецкая народная республика

безопасность

владимир путин

украина

роскосмос

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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в Вооруженные силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу", — заявил он.По словам Рогозина, нужно выдержать этот некий период раскачки.Ранее в субботу он также сообщил, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", которые вместе с более чем десятью разработчиками работают над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР. Эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, отметил Рогозин.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829550010.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рогозин заявил о поставках современного вооружения в зону спецоперации В ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил РИА Новости Рогозин. 2022-11-12T19:52 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий рогозин, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, владимир путин, украина, роскосмос