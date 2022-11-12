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Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/vooruzhenie-1831089681.html
Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации
Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации - РИА Новости, 12.11.2022
Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации
В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:52
2022-11-12T20:35
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
луганская народная республика
донецкая народная республика
безопасность
владимир путин
украина
роскосмос
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ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в Вооруженные силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу", — заявил он.По словам Рогозина, нужно выдержать этот некий период раскачки.Ранее в субботу он также сообщил, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", которые вместе с более чем десятью разработчиками работают над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР. Эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, отметил Рогозин.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221107/oruzhie-1829550010.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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Рогозин заявил о поставках современного вооружения в зону спецоперации
В ближайшие месяцы в зону спецоперации начнет поступать самое современное российское вооружение, которое обеспечит победу, заявил РИА Новости Рогозин.
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дмитрий рогозин, луганская народная республика, донецкая народная республика, безопасность, владимир путин, украина, роскосмос
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Владимир Путин, Украина, Роскосмос
19:52 12.11.2022 (обновлено: 20:35 12.11.2022)
 
Рогозин рассказал о поставках современного вооружения в зону спецоперации

Рогозин сообщил о поставках современного вооружения в зону спецоперации в ближайшие месяцы

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 ноя — РИА Новости. В ближайшие месяцы в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Надо здесь на поле боя применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник. Я знаю, что мы долго запрягаем, быстро поедем, поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит и в Вооруженные силы, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу", — заявил он.
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По словам Рогозина, нужно выдержать этот некий период раскачки.
"Я думаю, мы выдержим", — добавил экс-глава "Роскосмоса".
Ранее в субботу он также сообщил, что возглавляет в зоне спецоперации группу военных советников "Царские волки", которые вместе с более чем десятью разработчиками работают над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР. Эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, отметил Рогозин.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВладимир ПутинУкраинаРоскосмос
 
 
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