https://ria.ru/20221112/uteplenie-1830982631.html

Юрист объяснил, чем опасно утепление квартиры изнутри

Юрист объяснил, чем опасно утепление квартиры изнутри - РИА Новости, 12.11.2022

Юрист объяснил, чем опасно утепление квартиры изнутри

По закону собственники жилья имеют право утеплять свою жилплощадь, но нужно подходить к этому вопросу с особым вниманием — в противном случае есть риск... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T01:15

2022-11-12T01:15

2022-11-12T01:15

общество

жилье

европейская юридическая служба

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. По закону собственники жилья имеют право утеплять свою жилплощадь, но нужно подходить к этому вопросу с особым вниманием — в противном случае есть риск навредить себе и соседям, рассказал агентству "Прайм" рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.По словам эксперта, первым делом при утеплении квартиры нужно обратить внимание на материалы, так как в них не должно быть никаких вредных веществ, они не должны провоцировать рост грибка или плесени и быть пожароопасными.Лучше обратите внимание на оконные проемы, так как тепло в основном теряется именно через щели в окнах. Поэтому разместите дополнительный слой со специальным покрытием, которое сохранит тепло дома. Или установите двойной или тройной слой стекла, что убережет вас от потери тепла, резюмировал специалист.

https://realty.ria.ru/20221111/remont-1830447516.html

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общество, жилье, европейская юридическая служба, россия