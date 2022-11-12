https://ria.ru/20221112/uteplenie-1830982631.html
Юрист объяснил, чем опасно утепление квартиры изнутри
Юрист объяснил, чем опасно утепление квартиры изнутри - РИА Новости, 12.11.2022
Юрист объяснил, чем опасно утепление квартиры изнутри
По закону собственники жилья имеют право утеплять свою жилплощадь, но нужно подходить к этому вопросу с особым вниманием — в противном случае есть риск... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T01:15
2022-11-12T01:15
2022-11-12T01:15
общество
жилье
европейская юридическая служба
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. По закону собственники жилья имеют право утеплять свою жилплощадь, но нужно подходить к этому вопросу с особым вниманием — в противном случае есть риск навредить себе и соседям, рассказал агентству "Прайм" рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко.По словам эксперта, первым делом при утеплении квартиры нужно обратить внимание на материалы, так как в них не должно быть никаких вредных веществ, они не должны провоцировать рост грибка или плесени и быть пожароопасными.Лучше обратите внимание на оконные проемы, так как тепло в основном теряется именно через щели в окнах. Поэтому разместите дополнительный слой со специальным покрытием, которое сохранит тепло дома. Или установите двойной или тройной слой стекла, что убережет вас от потери тепла, резюмировал специалист.
https://realty.ria.ru/20221111/remont-1830447516.html
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общество, жилье, европейская юридическая служба, россия
Общество, Жилье, Европейская Юридическая Служба, Россия
Юрист объяснил, чем опасно утепление квартиры изнутри
Юрист Иващенко: при утеплении жилья нужно обратить внимание на оконные проемы и материалы