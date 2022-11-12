Восемь регионов Украины перевели на аварийные отключения электроэнергии
"Укрэнерго" перевела Киев и семь областей с веерных отключений электроэнергии на аварийные
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Киев и семь регионов Украины из-за новых повреждений энергосистемы вынужденно перевели с веерных отключений на аварийные, сообщила в субботу компания "Укрэнерго".
Днем ранее она сообщала о предстоящих в субботу веерных отключениях электроэнергии в семи областях Украины, в том числе в столичном регионе.
"В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской областях. Это временный вынужденный шаг по сбалансированию энергосистемы", - говорится в сообщении, размещенном в Telеgram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки со стороны РФ, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей. Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применения еще больших объемов ограничений, уточнили в "Укрэнерго".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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