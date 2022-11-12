https://ria.ru/20221112/ukraina-1830991078.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2022

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:11

2022-11-12T03:11

2022-11-12T03:26

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

владимир зеленский

украина

николаевская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.По данным сервиса, тревога звучит в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаевская область

киев

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в мире, жкх, владимир зеленский, украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф