https://ria.ru/20221112/ukraina-1830991078.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2022
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:11
2022-11-12T03:11
2022-11-12T03:26
специальная военная операция на украине
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николаевская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины, следует из данных онлайн-карты минцифры страны.По данным сервиса, тревога звучит в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
03:11 12.11.2022 (обновлено: 03:26 12.11.2022)
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Кировоградской и Николаевской областей Украины сообщили о воздушной тревоге