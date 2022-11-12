https://ria.ru/20221112/udobreniya-1831055479.html

В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах

В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах - РИА Новости, 12.11.2022

В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах

В европейских портах под арестом находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:14

2022-11-12T16:14

2022-11-12T16:14

россия

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

оон

женева (город)

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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. В европейских портах под арестом находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин."В ряде европейских стран последние месяцы под арестом находятся минеральные удобрения из России, до 280 тысяч тонн", - сказал Вершинин журналистам по итогам переговоров между РФ и ООН, прошедших в Женеве в пятницу.По его словам, понимая это, российская сторона выступила с инициативой безвозмездной передачи арестованных удобрений в беднейшие страны, прежде всего африканские."Несмотря на то, что мы сказали о возможности безвозмездных поставок этих удобрений, арестованных сегодня в некоторых европейских портах, до сих пор, по сути, мало что сделано или почти ничего", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20221112/mid-1831053850.html

россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, оон, женева (город)