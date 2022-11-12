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В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах - РИА Новости, 12.11.2022
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В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах
В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах - РИА Новости, 12.11.2022
В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах
В европейских портах под арестом находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:14
2022-11-12T16:14
россия
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
оон
женева (город)
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. В европейских портах под арестом находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин."В ряде европейских стран последние месяцы под арестом находятся минеральные удобрения из России, до 280 тысяч тонн", - сказал Вершинин журналистам по итогам переговоров между РФ и ООН, прошедших в Женеве в пятницу.По его словам, понимая это, российская сторона выступила с инициативой безвозмездной передачи арестованных удобрений в беднейшие страны, прежде всего африканские."Несмотря на то, что мы сказали о возможности безвозмездных поставок этих удобрений, арестованных сегодня в некоторых европейских портах, до сих пор, по сути, мало что сделано или почти ничего", - заявил дипломат.
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россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, оон, женева (город)
Россия, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика, ООН, Женева (город)
16:14 12.11.2022
 
В МИД заявили об аресте российских удобрений в европейских портах

МИД: в европейских портах арестованы до 280 тысяч тонн минеральных удобрений из России

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
Сотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Сотрудник на территории завода по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. В европейских портах под арестом находится до 280 тысяч тонн российских минеральных удобрений, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
"В ряде европейских стран последние месяцы под арестом находятся минеральные удобрения из России, до 280 тысяч тонн", - сказал Вершинин журналистам по итогам переговоров между РФ и ООН, прошедших в Женеве в пятницу.
По его словам, понимая это, российская сторона выступила с инициативой безвозмездной передачи арестованных удобрений в беднейшие страны, прежде всего африканские.
"Несмотря на то, что мы сказали о возможности безвозмездных поставок этих удобрений, арестованных сегодня в некоторых европейских портах, до сих пор, по сути, мало что сделано или почти ничего", - заявил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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РоссияСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаООНЖенева (город)
 
 
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