https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831025649.html

Следствие попросило арестовать подозреваемых в убийстве подростка в Москве

Следствие попросило арестовать подозреваемых в убийстве подростка в Москве - РИА Новости, 12.11.2022

Следствие попросило арестовать подозреваемых в убийстве подростка в Москве

Следствие просит суд отправить под стражу двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:49

2022-11-12T12:49

2022-11-12T15:06

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следствие просит суд отправить под стражу двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Следствие ходатайствует об аресте фигурантов по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего на востоке столицы", — сказала она.Тело 14-летнего мальчика без верхней одежды нашли около озера Святое в Косино-Ухтомском районе днем 16 октября. По данным следствия, у погибшего множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами Московской области, но позже их задержали. Это двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.Иванова отметила, что на допросе они частично признали вину.

https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Следователи задержали подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве. Видео СК России Следствие просит об аресте двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы. Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные – двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения. 2022-11-12T12:49 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)