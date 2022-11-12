https://ria.ru/20221112/ubiystvo-1831025649.html
Следствие попросило арестовать подозреваемых в убийстве подростка в Москве
Следствие попросило арестовать подозреваемых в убийстве подростка в Москве - РИА Новости, 12.11.2022
Следствие попросило арестовать подозреваемых в убийстве подростка в Москве
Следствие просит суд отправить под стражу двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:49
2022-11-12T12:49
2022-11-12T15:06
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следствие просит суд отправить под стражу двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова."Следствие ходатайствует об аресте фигурантов по уголовному делу об убийстве несовершеннолетнего на востоке столицы", — сказала она.Тело 14-летнего мальчика без верхней одежды нашли около озера Святое в Косино-Ухтомском районе днем 16 октября. По данным следствия, у погибшего множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами Московской области, но позже их задержали. Это двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.Иванова отметила, что на допросе они частично признали вину.
https://ria.ru/20221111/ubiystvo-1830757889.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Следователи задержали подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве. Видео СК России
Следствие просит об аресте двух подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка на востоке Москвы. Тело без верхней одежды 14-летнего подростка, не вернувшегося домой после прогулки со сверстниками, днем 16 октября обнаружили прохожие около озера Святое в Косино-Ухтомском районе Москвы, сообщала прокуратура. По данным СК, у погибшего - множественные повреждения в области лица и туловища. Подозреваемые скрывались за пределами столичного региона, но позднее были задержаны. Сообщалось, что задержанные – двое молодых людей 1998 и 2000 годов рождения.
2022-11-12T12:49
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
12:49 12.11.2022 (обновлено: 15:06 12.11.2022)
Следствие попросило арестовать подозреваемых в убийстве подростка в Москве
Следствие попросило об аресте подозреваемых в убийстве 14-летнего подростка в Москве