08:07 12.11.2022 (обновлено: 08:14 12.11.2022)
В Полтавской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавкой и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.
Ранее в ночь на субботу воздушная тревога звучала в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Онлайн-карта воздушных тревог минцифры отмечена красным в указанных регионах Украины. В сообщении говорится, что "тревога объявлена в 08.03".
О тревоге в Полтавской области также сообщил глава местной областной администрации Дмитрий Лунин..
"Воздушная тревога - область! Ракетная опасность", - написал он в Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.