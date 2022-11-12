https://ria.ru/20221112/stakhanov-1831012031.html

В ЛНР три мирных жителя пострадали при обстреле Стаханова из HIMARS

В ЛНР три мирных жителя пострадали при обстреле Стаханова из HIMARS - РИА Новости, 12.11.2022

В ЛНР три мирных жителя пострадали при обстреле Стаханова из HIMARS

При украинском обстреле города Стаханова в Луганской Народной Республике пострадали три мирных жителя, сообщается в Telegram-канале местной администрации. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:49

2022-11-12T10:49

2022-11-12T11:53

специальная военная операция на украине

происшествия

стаханов

луганская народная республика

рсзо himars

донбасс

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ЛУГАНСК, 12 ноя — РИА Новости. При украинском обстреле города Стаханова в Луганской Народной Республике пострадали три мирных жителя, сообщается в Telegram-канале местной администрации."По уточненным данным, три человека пострадали в результате обстрела города со стороны вооруженных формирований Украины", — говорится в публикации.По информации представительства республики в СЦКК, в 1:45 ВСУ выпустили по Стаханову две ракеты из РСЗО HIMARS.HIMARS — реактивная система залпового огня — производится в США с 2003 года. Может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов — до 80 километров.Украинская армия постоянно обстреливает из HIMARS территорию ЛНР. Так, помимо Стаханова, минувшей ночью ракетному удару подверглась Меловатка, там уничтожено здание старой школы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221111/spetsoperatsiya-1830770766.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

стаханов

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, стаханов, луганская народная республика, рсзо himars, донбасс