https://ria.ru/20221112/ssha-1831039589.html

Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США

Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США - РИА Новости, 12.11.2022

Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США

Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал готовность многих стран противостоять США, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:31

2022-11-12T14:31

2022-11-12T14:55

в мире

саудовская аравия

сша

россия

опек

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал готовность многих стран противостоять США, пишет агентство Bloomberg."Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние", — говорится в публикации.По мнению авторов статьи, Фионы Макдональд, Судхи Ранджана и Энтони Ди Паола, это решение сократить добычу показало, что в ОПЕК+ "рулят" Россия и Саудовская Аравия.Кроме того, страны показали готовность идти против Соединенных Штатов, даже если это противоречит их собственным интересам."Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота", — отмечается в статье.Такое поведение, как считают обозреватели, представляет собой "ответный удар" незападных стран из-за "высокомерной" политики Вашингтона."Внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества", — резюмировалось в материале.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.

https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html

https://ria.ru/20221105/neft-1829299975.html

саудовская аравия

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, саудовская аравия, сша, россия, опек, евросоюз, санкции в отношении россии