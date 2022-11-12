14:31 12.11.2022 (обновлено: 14:55 12.11.2022)
Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США
Bloomberg: решение ОПЕК+ сократить добычу показало решимость многих стран дать отпор США
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал готовность многих стран противостоять США, пишет агентство Bloomberg.
"Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, Фионы Макдональд, Судхи Ранджана и Энтони Ди Паола, это решение сократить добычу показало, что в ОПЕК+ "рулят" Россия и Саудовская Аравия.
Кроме того, страны показали готовность идти против Соединенных Штатов, даже если это противоречит их собственным интересам.
"Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота", — отмечается в статье.
Такое поведение, как считают обозреватели, представляет собой "ответный удар" незападных стран из-за "высокомерной" политики Вашингтона.
"Внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества", — резюмировалось в материале.
В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.