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Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США - РИА Новости, 12.11.2022
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Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США
Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США - РИА Новости, 12.11.2022
Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США
Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал готовность многих стран противостоять США, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:31
2022-11-12T14:55
в мире
саудовская аравия
сша
россия
опек
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал готовность многих стран противостоять США, пишет агентство Bloomberg."Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние", — говорится в публикации.По мнению авторов статьи, Фионы Макдональд, Судхи Ранджана и Энтони Ди Паола, это решение сократить добычу показало, что в ОПЕК+ "рулят" Россия и Саудовская Аравия.Кроме того, страны показали готовность идти против Соединенных Штатов, даже если это противоречит их собственным интересам."Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота", — отмечается в статье.Такое поведение, как считают обозреватели, представляет собой "ответный удар" незападных стран из-за "высокомерной" политики Вашингтона."Внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества", — резюмировалось в материале.В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.
https://ria.ru/20221110/neft-1830595021.html
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саудовская аравия
сша
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в мире, саудовская аравия, сша, россия, опек, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Саудовская Аравия, США, Россия, ОПЕК, Евросоюз, Санкции в отношении России
14:31 12.11.2022 (обновлено: 14:55 12.11.2022)
 
Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получили США

Bloomberg: решение ОПЕК+ сократить добычу показало решимость многих стран дать отпор США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Нефтяной спор, разгоревшийся вокруг Саудовской Аравии, продемонстрировал готовность многих стран противостоять США, пишет агентство Bloomberg.
"Ситуация с нефтью продемонстрировала решимость других государств дать отпор Вашингтону и подвергнуть сомнению его влияние", — говорится в публикации.
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
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Bloomberg: потолок цен на российскую нефть указывает на слабость Запада
По мнению авторов статьи, Фионы Макдональд, Судхи Ранджана и Энтони Ди Паола, это решение сократить добычу показало, что в ОПЕК+ "рулят" Россия и Саудовская Аравия.
Кроме того, страны показали готовность идти против Соединенных Штатов, даже если это противоречит их собственным интересам.
"Даже Турция и Китай выступили в защиту решения ОПЕК+, несмотря на то, что сокращение добычи нефти противоречит их экономическим интересам как импортеров черного золота", — отмечается в статье.
Такое поведение, как считают обозреватели, представляет собой "ответный удар" незападных стран из-за "высокомерной" политики Вашингтона.
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5 ноября, 00:50
В США оценили влияние "ценового потолка" на экспорт нефти из России
"Внешняя политика США, основанная на идее превосходства демократий над недемократиями, усложняет возможности администрации Байдена в поиске новых путей сотрудничества", — резюмировалось в материале.
В начале октября страны — участницы ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией приняли решение сократить с ноября нефтедобычу на два миллиона баррелей в день. Этот шаг резко раскритиковали Штаты, которые добивались от королевства увеличения добычи, чтобы помочь ЕС снизить потребление черного золота из России на фоне ее противостояния с Западом.
Кому Россия продает нефть
27 мая, 13:59Инфографика
Кому Россия продает нефть
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