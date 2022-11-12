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В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева

В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева - РИА Новости, 12.11.2022

В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева

США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но считают, что определять их условия должен Киев, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:38

2022-11-12T13:38

2022-11-12T13:42

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РИМ, 12 ноя – РИА Новости. США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но считают, что определять их условия должен Киев, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Мы надеемся, что в определённый момент будут переговоры, в будущем", - заявила она, добавив, что США хотят, чтобы Владимир Зеленский установил "условия для того, чтобы сесть за стол" переговоров.По ее словам, РФ могла бы завершить кризис "завтра, если бы хотела".Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.В Кремле заявляли, что РФ "открыта для всех контактов", "но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".

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в мире, владимир зеленский, андрей руденко, мария захарова, россия, украина, сша, нато