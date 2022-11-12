Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/ssha-1831031550.html
В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева
В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева - РИА Новости, 12.11.2022
В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева
США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но считают, что определять их условия должен Киев, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:38
2022-11-12T13:42
в мире
владимир зеленский
андрей руденко
мария захарова
россия
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
РИМ, 12 ноя – РИА Новости. США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но считают, что определять их условия должен Киев, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью итальянской газете Corriere della Sera."Мы надеемся, что в определённый момент будут переговоры, в будущем", - заявила она, добавив, что США хотят, чтобы Владимир Зеленский установил "условия для того, чтобы сесть за стол" переговоров.По ее словам, РФ могла бы завершить кризис "завтра, если бы хотела".Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.В Кремле заявляли, что РФ "открыта для всех контактов", "но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".
https://ria.ru/20221112/ssha-1830989204.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, андрей руденко, мария захарова, россия, украина, сша, нато
В мире, Владимир Зеленский, Андрей Руденко, Мария Захарова, Россия, Украина, США, НАТО
13:38 12.11.2022 (обновлено: 13:42 12.11.2022)
 
В США заявили, что надеются на переговоры по Украине с согласия Киева

Постпред США при НАТО Смит: в США надеются на переговоры по Украине, но с согласия Киева

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 12 ноя – РИА Новости. США надеются на начало переговоров по Украине в будущем, но считают, что определять их условия должен Киев, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
"Мы надеемся, что в определённый момент будут переговоры, в будущем", - заявила она, добавив, что США хотят, чтобы Владимир Зеленский установил "условия для того, чтобы сесть за стол" переговоров.
По ее словам, РФ могла бы завершить кризис "завтра, если бы хотела".
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
В Кремле заявляли, что РФ "открыта для всех контактов", "но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала непродолжение переговоров".
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 02:23
Либертарианская партия США призвала к переговорам с Россией по Украине
 
В миреВладимир ЗеленскийАндрей РуденкоМария ЗахароваРоссияУкраинаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала