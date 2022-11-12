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Байден уверен в главе таможенного управления США, заявили в Белом доме
Байден уверен в главе таможенного управления США, заявили в Белом доме - РИА Новости, 12.11.2022
Байден уверен в главе таможенного управления США, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден уверен во всех своих назначенцах, в том числе в главе управления таможенной и пограничной службы Крисе Магнусе, которого вынуждают уйти РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T04:04
2022-11-12T04:04
2022-11-12T04:05
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден уверен во всех своих назначенцах, в том числе в главе управления таможенной и пограничной службы Крисе Магнусе, которого вынуждают уйти в отставку, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент уверен в тех, кого он назначил", - сказала она журналистам на борту направляющегося на саммит АТЭС президентского самолета.Мероприятие транслировал сайт Белого дома.Жан-Пьер не стала комментировать появившуюся в СМИ информацию о призывах к отставке Магнуса, переадресовав вопрос в министерство внутренней безопасности.Магнуса вынуждают уйти в отставку на фоне рекордного числа случаев незаконного пересечения южной границы страны. Он рассказал журналистам, что на этой неделе глава министерства внутренней безопасности США, в структуру которого входит погранслужба, попросил его об отставке, пригрозив увольнением в случае отказа. Однако, по словам Магнуса, он доволен прогрессом, который достиг, и намерен продолжать работу.
https://ria.ru/20221110/bayden-1830381117.html
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в мире, карин жан-пьер, джо байден, сша, министерство внутренней безопасности сша, политика
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, США, Министерство внутренней безопасности США, Политика
04:04 12.11.2022 (обновлено: 04:05 12.11.2022)
Байден уверен в главе таможенного управления США, заявили в Белом доме
Карин Жан-Пьер заявила, что Байден уверен в главе таможенного управления США