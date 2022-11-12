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Украинца обвинили в США в покушении на отмывание денег, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
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Украинца обвинили в США в покушении на отмывание денег, пишут СМИ
Украинца обвинили в США в покушении на отмывание денег, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
Украинца обвинили в США в покушении на отмывание денег, пишут СМИ
Украинец Алексей Киселев, которого называют лоббистом интересов экс-президента Украины Виктора Януковича в Вашингтоне, обвинен в США в покушении на отмывание... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T01:32
2022-11-12T02:20
в мире
украина
сша
федеральное бюро расследований сша
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Украинец Алексей Киселев, которого называют лоббистом интересов экс-президента Украины Виктора Януковича в Вашингтоне, обвинен в США в покушении на отмывание денег, сообщает San Frasncisco Chronicle."Согласно судебным документам, необычное дело началось, когда 52-летний Алексей Киселев обратился за помощью в отмывании около 3 млрд долларов для неназванных клиентов из России и Украины. Прокуроры говорят, что все закончилось, когда Киселев сам согласился отмывать деньги, не осознавая, что угодил в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием", - говорится в сообщении.В сообщении утверждается, что имеющий гражданство США и Украины Киселев когда-то был зарегистрированным агентом, представляющим интересы Януковича в Вашингтоне. Теперь ему предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, он освобожден под залог вместе с предполагаемым сообщником Владиславом Полянским, который, как указывает издание, находится в Италии.Агенту ФБР под прикрытием Киселев в 2020 году в Бостоне якобы рассказал, что деньги его клиентов заморожены на счетах в европейских банках из-за международных санкций, имен заинтересантов он не назвал, деньги так и не обнаружились, говорится в сообщении. После Киселев якобы сам стал просить у агента под прикрытием кредит в размере 5 млн долларов под залог недвижимости и яхт, сообщает издание. Правоохранители при этом не уточняют, считали ли они, что Киселев когда-либо обладал доступом к миллиардам долларов, говорится в сообщении. В 2022 году уже сами агенты предложили Киселеву отмывать деньги для них, а когда он взял 10 тысяч долларов за консультацию, арестовали его и Полянского, говорится в сообщении. Перед судом они должны предстать 2 декабря, сообщает издание.
https://ria.ru/20221101/obvinenie-1828293716.html
https://ria.ru/20221111/ssha-1830659107.html
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в мире, украина, сша, федеральное бюро расследований сша
В мире, Украина, США, Федеральное бюро расследований США
01:32 12.11.2022 (обновлено: 02:20 12.11.2022)
 
Украинца обвинили в США в покушении на отмывание денег, пишут СМИ

San Frasncisco Chronicle: украинец обвинен в США в покушении на отмывание денег

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Украинец Алексей Киселев, которого называют лоббистом интересов экс-президента Украины Виктора Януковича в Вашингтоне, обвинен в США в покушении на отмывание денег, сообщает San Frasncisco Chronicle.
"Согласно судебным документам, необычное дело началось, когда 52-летний Алексей Киселев обратился за помощью в отмывании около 3 млрд долларов для неназванных клиентов из России и Украины. Прокуроры говорят, что все закончилось, когда Киселев сам согласился отмывать деньги, не осознавая, что угодил в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием", - говорится в сообщении.
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В сообщении утверждается, что имеющий гражданство США и Украины Киселев когда-то был зарегистрированным агентом, представляющим интересы Януковича в Вашингтоне. Теперь ему предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег, он освобожден под залог вместе с предполагаемым сообщником Владиславом Полянским, который, как указывает издание, находится в Италии.
Агенту ФБР под прикрытием Киселев в 2020 году в Бостоне якобы рассказал, что деньги его клиентов заморожены на счетах в европейских банках из-за международных санкций, имен заинтересантов он не назвал, деньги так и не обнаружились, говорится в сообщении. После Киселев якобы сам стал просить у агента под прикрытием кредит в размере 5 млн долларов под залог недвижимости и яхт, сообщает издание. Правоохранители при этом не уточняют, считали ли они, что Киселев когда-либо обладал доступом к миллиардам долларов, говорится в сообщении. В 2022 году уже сами агенты предложили Киселеву отмывать деньги для них, а когда он взял 10 тысяч долларов за консультацию, арестовали его и Полянского, говорится в сообщении. Перед судом они должны предстать 2 декабря, сообщает издание.
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