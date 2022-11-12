https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831039751.html

Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США

Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США - РИА Новости, 12.11.2022

Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США

Российские военные уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые использовали украинские военные, сообщили в субботу в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:31

2022-11-12T14:31

2022-11-12T15:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые использовали украинские военные, сообщили в субботу в Минобороны России."В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что районе города Варваровка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области уничтожен склад вооружения и военной техники.Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены четыре пункта управления украинских военных в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США" Конашенков: "Уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США" 2022-11-12T14:31 true PT3M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины