https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831039751.html
Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США
Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США - РИА Новости, 12.11.2022
Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США
Российские военные уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые использовали украинские военные, сообщили в субботу в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:31
2022-11-12T14:31
2022-11-12T15:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские военные уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, которые использовали украинские военные, сообщили в субботу в Минобороны России."В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зелёная Долина Донецкой народной республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36", - говорится в сводке российского военного ведомства.Уточняется, что районе города Варваровка в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а в районе населенного пункта Песчаное в Харьковской области уничтожен склад вооружения и военной техники.Отмечается, что всего оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены четыре пункта управления украинских военных в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях, а также 58 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 236 районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: "Уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США"
Конашенков: "Уничтожены две РЛС контрбатарейной борьбы производства США"
2022-11-12T14:31
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PT3M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
14:31 12.11.2022 (обновлено: 15:00 12.11.2022)
Российские военные уничтожили две украинские РЛС производства США
Минобороны России сообщило об уничтожении двух украинских РЛС производства США за сутки