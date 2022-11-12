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ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777
ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777 - РИА Новости, 12.11.2022
ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777
Российские артиллеристы уничтожили в Харьковской области украинскую батарею американских систем М777, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:19
2022-11-12T14:19
2022-11-12T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в Харьковской области украинскую батарею американских систем М777, сообщило в субботу Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
14:19 12.11.2022 (обновлено: 14:28 12.11.2022)
ВС России подавили в Харьковской области батарею американских гаубиц М777
Минобороны заявило о подавлении в Харьковской области батареи гаубиц М777 производства США