https://ria.ru/20221112/sostoyanie-1831042914.html

Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние

Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние - РИА Новости, 12.11.2022

Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние

Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:53

2022-11-12T14:53

2022-11-12T14:56

экономика

криптовалюта

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало одной из крупнейших потерь состояния в истории, передает агентство Блумберг.Как отмечает агентство, его состояние на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 миллиардов долларов. Однако уже во вторник агентство передавало, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов."Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", - говорится в сообщении агентства.В пятницу FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.

https://ria.ru/20221108/kripto-1829892884.html

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экономика, криптовалюта