https://ria.ru/20221112/sostoyanie-1831042914.html
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние - РИА Новости, 12.11.2022
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние
Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:53
2022-11-12T14:53
2022-11-12T14:56
экономика
криптовалюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151248/13/1512481318_0:169:3044:1881_1920x0_80_0_0_43afbd49bc9e86c880b4c3c990c2d63c.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало одной из крупнейших потерь состояния в истории, передает агентство Блумберг.Как отмечает агентство, его состояние на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 миллиардов долларов. Однако уже во вторник агентство передавало, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов."Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", - говорится в сообщении агентства.В пятницу FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.
https://ria.ru/20221108/kripto-1829892884.html
https://ria.ru/20220802/nomad-1806734530.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151248/13/1512481318_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5fc90ed07cce87d9a82e4a5278088c21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, криптовалюта
14:53 12.11.2022 (обновлено: 14:56 12.11.2022)
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние
Bloomberg: экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид потерял все состояние
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало одной из крупнейших потерь состояния в истории, передает
агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, его состояние на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 миллиардов долларов. Однако уже во вторник агентство передавало, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов.
"Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.