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Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние - РИА Новости, 12.11.2022
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Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние - РИА Новости, 12.11.2022
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние
Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:53
2022-11-12T14:56
экономика
криптовалюта
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало одной из крупнейших потерь состояния в истории, передает агентство Блумберг.Как отмечает агентство, его состояние на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 миллиардов долларов. Однако уже во вторник агентство передавало, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов."Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", - говорится в сообщении агентства.В пятницу FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.
https://ria.ru/20221108/kripto-1829892884.html
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экономика, криптовалюта
Экономика, Криптовалюта
14:53 12.11.2022 (обновлено: 14:56 12.11.2022)
 
Бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX потерял все состояние

Bloomberg: экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Бэнкман-Фрид потерял все состояние

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял все свое состояние в размере 16 миллиардов долларов, это стало одной из крупнейших потерь состояния в истории, передает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, его состояние на "пике" оценивалось в 26 миллиардов долларов, а в начале этой недели оно составляло 16 миллиардов долларов. Однако уже во вторник агентство передавало, что Бэкман-Фрид лишился 94% своего состояния и оно составляло почти миллиард долларов.
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"Всё состояние бывшего соучредителя компании FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, составлявшее 16 миллиардов долларов, было потеряно, что стало одним из крупнейших случаев потери состояния в истории", - говорится в сообщении агентства.
В пятницу FTX подала в суд заявление о банкротстве, а гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост генерального директора.
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