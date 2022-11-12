https://ria.ru/20221112/soobschenie-1831083842.html

Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2022

Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:11

2022-11-12T19:11

2022-11-12T19:11

россия

белоруссия

стокгольм (город)

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ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в Стокгольме."PostNord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.Postnord в конце марта перестала пересылать, принимать почтовые отправления Россию и Белоруссию и из них. Компания приняла такое решение в связи с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии.

https://ria.ru/20221102/maersk-1828767296.html

россия

белоруссия

стокгольм (город)

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россия, белоруссия, стокгольм (город)