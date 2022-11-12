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Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2022
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Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией
Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией - РИА Новости, 12.11.2022
Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией
Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:11
2022-11-12T19:11
россия
белоруссия
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ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в Стокгольме."PostNord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.Postnord в конце марта перестала пересылать, принимать почтовые отправления Россию и Белоруссию и из них. Компания приняла такое решение в связи с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии.
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россия, белоруссия, стокгольм (город)
Россия, Белоруссия, Стокгольм (город)
19:11 12.11.2022
 
Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

Посольство: шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

© Фото : Freepik / pressfotoПосылка
Посылка - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Фото : Freepik / pressfoto
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ЦЮРИХ, 12 ноя - РИА Новости. Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в Стокгольме.
"PostNord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией", - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Postnord в конце марта перестала пересылать, принимать почтовые отправления Россию и Белоруссию и из них. Компания приняла такое решение в связи с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии.
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